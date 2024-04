Pedro Sánchez sigue como presidente del Gobierno español "con más fuerza si cabe"

Después de cinco días en vilo, Pedro Sánchez ha anunciado hoy lunes que sigue como presidente del Gobierno de España después del parón en toda su actividad para meditar sobre su continuidad en el cargo tras los ataques a su mujer por la investigación abierta en un juzgado de Madrid sobre su actividad profesional. "He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe, al frente de la Presidencia del Gobierno de España. No es un punto y seguido, es un punto y aparte", ha asegurado en una declaración institucional sin preguntas a las puertas del Palacio de la Moncloa.

Sánchez se queda con una deuda pública de récord, de un 107,7% del Producto Interior Bruto (PIB) al cierre del pasado año 2023, lo cual supuso la cuarta cifra más alta de los países de la Unión Europea, sólo por detrás de Grecia, con un 161,9%; Italia con un 137,3% y Francia, con el 110,6%, según los últimos datos de Eurostat. Sánchez también sale del Gobierno con el cuarto desembolso de los fondos europeos por entregar a España.

"Como saben, el pasado miércoles escribí una carta a toda la ciudadanía y en ella les planteaba si merecía la pena el acoso que desde hace diez años sufre mi familia a cambio de presidir el Gobierno de España". Con estas palabras, Sánchez ha comenzado su comparecencia -sin posibilidad de preguntas por parte de los medios de comunicación- y ha lamentado que estos "ataques indiscriminados a personas inocentes sustituyen el debate político".

"Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible y he reconocido que duele vivir esta situación, que no deseo a nadie", ha señalado, para agregar que es importante "detenerse, reflexionar y decidir con claridad qué queremos hacer"... y Sánchez ha decidido continuar al frente de España: "He dado este paso por motivos personales y todo el mundo puede entenderlo como un motivo propio; esto no es una cuestión ideológica, estamos hablando de respeto, de situaciones que nos definen como sociedad", ha asegurado para agregar que "confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias. Por tanto, la pregunta es sencilla: ¿Queremos esto para España? Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos 10 años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella".

Da las gracias por los apoyos

Por otra parte, el todavía presidente del Gobierno ha querido agradecer "de corazón todas las muestras de solidaridad y de empatía recibidas, de todos los ámbitos sociales", y ha destacado el apoyo que ha recibido por parte del PSOE. "En todo caso, gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión y que vuelvo a agradecer, quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido".

"Asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Solo hay una manera de revertir esta situación. Que la mayoría social, como ha hecho estos cinco días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo", ha señalado Sánchez.

Y ha sentenciado que esto no va del destino de un dirigente particular, eso -ha apuntado- es lo de menos. "Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser", ha añadido antes de remarcar que España necesita una "reflexión colectiva" que ya ha empezado a hacer en estos cinco días. Para Sánchez, España lleva "demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente" la vida política, "contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables" hace apenas unos años.

