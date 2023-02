La pensión no contributiva no llega ni a la mitad del salario mínimo en España

No son pocas las personas que a día de hoy cobran una pensión no contributiva, es decir, aquellas prestaciones gestionadas por el Imserso, junto a las comunidades autónomas, para quienes no hayan aportado el mínimo necesario para disfrutar de una pensión contributiva aportada por la Seguridad Social. Para ser más exactos, a día de hoy son más de 450.000 los pensionistas en nuestro país que ven cómo su cuantía mensual no alcanza ni la mitad del nuevo Salario Mínimo, aprobado por el Gobierno a mediados de febrero, que asciende a 1.080 euros brutos al mes repartido en 14 pagas anuales.

Y toda esta vorágine se produce tras la recientemente puesta en marcha de la revalorización de las pensiones no contributivas en un 15%. Una medida anticrisis que se puso en marcha durante el verano del año pasado con la intención de hacer frente a la elevada tasa de inflación que, en agosto del año pasado, superó la barrera de las dos cifras por primera vez en los últimos 30 años. En concreto, lo hizo en un 10,4%. Esta alza, puesto en marcha desde el seno del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por José Luis Escrivá, lo que también se extrapola a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

Lo cierto es que, yendo un paso más allá, el importe íntegro de la pensión no contributiva es de 484,61 euros al mes en 2023. La diferencia con respecto al actual SMI, con carácter retroactivo desde el 1 de enero, es de hasta 595,39 euros al mes, lo que supone unos 6.784,54 euros anuales. Asimismo, esta clase de pensionistas no pueden acceder al complemento para reducir la brecha de género, pensado para las mujeres y hombres que han visto perjudicada su carrera profesional cuando han tenido un hijo. En cualquier caso, lo que sí pueden pedir es el complemento anual que en 2023 asciende a 525 euros. Para poder acceder, habrá que carecer de vivienda en propiedad y ser titular de un contrato de alquiler.

¿Qué pensión te queda si no has cotizado nunca? Cuantías 2023

La pensión de jubilación no contributiva es una prestación económica que se concede a todos aquellas personas que se encuentran en situación de necesidad, cuando carezcan de recursos suficientes y no hayan cotizado nunca o no tengan el tiempo mínimo de cotización para poder solicitar la pensión contributiva de jubilación. En cuanto a las cuantías, la pensión no contributiva de jubilación íntegra se sitúa en 484,61 euros mensuales y la pensión no contributiva de jubilación mínima (del 25%) será de 121,15 euros mensuales. Si en una misma familia convive más de un beneficiario de pensión no contributiva, la cuantía individual para cada uno de ellos queda establecida en 411,91 euros al mes sí coinciden dos personas beneficiarias y 387,68 euros al mes sí coinciden tres o más.