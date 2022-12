"No creo que vaya a haber acuerdo de pensiones. Las líneas están marcadas"

Pilar González de Frutos da por perdida la negociación entre el Gobierno y los agentes sociales sobre la segunda pata de la reforma de las pensiones, la que debería dar luz verde de aquí a final de año al aumento progresivo hasta los 30 años del periodo de cómputo para calcularlas o abordar las lagunas de cotización, entre otras medidas. "No creo que vaya a ser posible el acuerdo. Las líneas están marcadas", apuntaba la presidenta de Unespa, en una entrevista concedida esta semana a 'La Información' en la sede de la patronal de la industria aseguradora.

En un tono sereno pero muy crítico con las decisiones recientes que se han ido adoptando en este ámbito -y con las que se proyectan para que entren en vigor el próximo 1 de enero-, González de Frutos lamenta que el planteamiento del que parten sea generar más presión sobre el empleo. "Hace poco tiempo hemos visto el cambio de la tasa de sostenibilidad por un Mecanismo de Equidad Intergeneracional que se trasladó en un incremento de cotizaciones directo. Ahora parece que vamos a seguir insistiendo en ello", precisa.

Tampoco le convence el modo en que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha decidido abordar la revisión del sistema de pensiones. Desde su punto de vista, la decisión estratégica de fraccionar la reforma y el modo en que se está poniendo en práctica la discusión con los agentes sociales y económicos parece "claramente mejorable", a la vista de las informaciones que se publican. "Todas las partes en esa negociación se quejan de que hay poco soporte documental de las propuestas y de que cuando existe no hay demasiadas evidencias de los impactos que pueden llegar a tener", apunta.

"La propuesta del Gobierno rompe la contributividad del sistema"

Ante un tema tan complejo como este y, siendo consciente de que es más fácil obtener los acuerdos necesarios -políticos y sociales- cuando se habla de derechos que al hacerlo de "obligaciones", Pilar González de Frutos critica que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones esté poniendo ahora sobre la mesa planteamientos que no se habrían abordado en las negociaciones previas del Pacto de Toledo ni aparecen en sus recomendaciones, cuando estas sí que fueron aprobadas en su momento por una mayoría aplastante.

"Salir con esa posición política en el marco del Parlamento y del Gobierno y decirles hoy a los agentes sociales que son ellos los que tienen que decidir quién tiene que asumir el coste (de las medidas), sin que exista evidencia de qué apoyo político tiene esa propuesta, hace que la negociación sea muy difícil y el acuerdo prácticamente inalcanzable. Imposible", sentencia.

Desde su punto de vista, decisiones individuales que se han tomado en el ámbito del Gobierno hacen recaer todo el peso de la reforma en la fiscalidad del empleo. "Las cotizaciones sociales no dejan de ser un impuesto al empleo" y las últimas informaciones apuntan a que la propuesta del Gobierno sigue insistiendo en endurecer esa fiscalidad "de una manera un tanto opaca" y "rompiendo algunas características constantes" en el ámbito de las pensiones públicas, como su contributividad.

Un sistema de pensiones sostenible a futuro

Lo que había trascendido inicialmente de la propuesta del Departamento que encabeza José Luis Escrivá es que conllevaría un incremento de las bases de cotización en torno al 34% entre 2025 y 2050, mientras que las pensiones máximas subirían ligeramente por encima del 3% en ese periodo. Según avanzó este diario, el Ministerio retocó esa propuesta para retrasar al año 2065 la eventual compensación de la subida de las cotizaciones a las pensiones más altas.

"Muy contributivo ya no va a ser el sistema. Cada vez lo va a ser menos", asegura la presidenta de Unespa. "No digo que esté bien ni mal. Digo que estamos cambiando las características del modelo sin transparencia hacia los ciudadanos, a los que no se lo estamos contando abiertamente", incide González de Frutos. En su opinión, el hecho de que se eleve el periodo de cómputo de 25 a 30 años -excluyendo los dos peores- tampoco va a implicar una mejora en lo relativo a la sostenibilidad a futuro del sistema, que tendría que ser una prioridad.

Para lograrlo, España debería hacer el mismo esfuerzo de transparencia que a su juicio han hecho otros países de nuestro entorno como Dinamarca, Suecia u Holanda, que también acometieron reformas difíciles después de un largo periodo de negociación. Sobre la posibilidad de que la segunda parte de la reforma de pensiones sea aprobada finalmente por real decreto-ley se muestra también contundente: "El Gobierno sabrá si tiene mayorías suficientes como para poder convalidar esa decisión y, naturalmente, los ciudadanos tendremos que tomarlo en consideración a la hora de poder decidir", señala.

Los planes de pensiones individuales, muy tocados

En julio entró en vigor la Ley de Impulso de los Planes de Pensiones de Empleo con el objetivo de ampliar la previsión social complementaria al ámbito empresarial. Pilar González de Frutos considera que en este segundo pilar es donde España presenta un mayor déficit en relación al resto de países de la OCDE y cree que las medidas adoptadas por el Gobierno para desarrollarlo son "insuficientes". Este pilar y el tercero, el de los planes de pensiones del sistema individual, deberían ser complementarios y no alternativos. Así, entiende que la decisión de recortar en dos ocasiones el límite deducible con las aportaciones al ahorro individual es un error.

"Hemos machacado un tercer pilar que no era muy boyante, pero que tenía un nivel de ahorro que nos ha permitido ayudar a muchas familias en momentos de necesidad inmediata", zanja. González de Frutos advierte, además, de que los planes de empleo simplificados no van a poder estar disponibles a medio plazo, dado que su creación está vinculada a acuerdos de negociación colectiva. "Vamos a necesitar primero que por cada sector de la economía se abra la negociación colectiva, cosa que no se va a hacer solo por esta razón", explica, y añade que la ley obliga a sindicatos y empresarios a abordar este asunto, pero no a alcanzar un acuerdo.

Las aseguradoras, cara y cruz con la inflación

El sector asegurador cierra un año muy complejo en el que la inflación galopante (llegó a tocar en julio un pico en el 10,8% y se ha moderado hasta el 6,8% en noviembre) ha presionado las cuentas de las aseguradoras en los ramos patrimoniales al obligarles a hacer frente a mayores costes (por las reparaciones, las prestaciones de servicio...) con unas primas o precios calculados con mucha antelación y que no habían previsto una situación así. La presidenta de la patronal recuerda, al mismo tiempo, que la subida de los tipos de interés después de una década de letargo permite a las compañías poner de nuevo en el mercado productos con garantía de rentabilidad.

Pilar González de Frutos asegura que, con la información disponible, el 2022 ha sido un buen año para los seguros de salud (tras la covid), y para los del hogar porque la climatología ha sido mejor en un contexto en que los daños provocados por fenómenos atmosféricos son cada vez más frecuentes e intensos. El próximo ejercicio, en el que se prevé que la inflación se mantenga aún elevada y sigan endureciéndose las condiciones financieras, exigirá de los gestores "mayor nivel de vigilancia".

En lo que tiene que ver con la posible evolución de las primas de cara a 2023 y, pese a lo difícil de hacer previsiones sin haber cerrado el ejercicio, la presidenta de Unespa recuerda que en los últimos años el sector "ha venido demostrando que tiene un poquito de más capacidad de crecimiento que la media de la economía española", por lo que algo similar se producirá el próximo año.

En el más corto plazo el sector afronta importantes retos como la digitalización (por la intensa regulación en Europa en lo relacionado con datos compartidos, utilización de la Inteligencia Artificial para crear nuevas ofertas y productos...), la sostenibilidad (información a terceros y a clientes, gobernanza y normativa de solvencia, igualdad...), el medioambiental (asumir y gestionar los daños por eventos climáticos derivados del deterioro del entorno, cambio de modelo energético...) y el envejecimiento poblacional, que no es específico de España y en el que el sector asegurador es "complemento" de las políticas públicas en los ámbitos de pensiones, salud y dependencia.