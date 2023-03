Ayuda al alquiler de 525 euros para pensionistas: estos son los requisitos

Los pensionistas son uno de los colectivos sociales más vulnerables, especialmente el 24% de ellos, que cobran las cantidades mínimas de pensión por jubilación o incapacidad, y los que en muchos casos tienes que hacerse cargo económico de la familia. Por ello, igual que pueden beneficiarse del bono social de la luz, el gas o el de teléfono, también pueden solicitar la ayuda para pagar el alquiler, que es de 525 euros anuales siempre que cumplan unos requisitos.

Aproximadamente el 5% de los pensionistas viven de alquiler y debido a la subida de los precios de la renta, cada vez necesitan un mayor esfuerzo económico para pagarlo. Esto se suma al incremento del precio de la cesta de la compra y los principales suministros, que afecta a todos los hogares. Así, la ayuda supone un pequeño alivio económico para sus bolsillos.

Requisitos para solicitar la ayuda de 525€ para alquiler

La pensión media es de 1.200 euros, pero estas personas no podrán beneficiarse de la ayuda al alquiler que ha propuesto el Gobierno, ya que no es universal ni está pensada para todo el colectivo, sino para quienes cobre una pensión no contributiva de jubilación o invalidez a través del IMSERSO. Los requisitos para poder recibirla son los siguientes:

Tener reconocida una pensión de jubilación o invalidez no contributiva, en la fecha de la solicitud del complemento y en la de resolución del mismo.

de jubilación o invalidez no contributiva, en la fecha de la solicitud del complemento y en la de resolución del mismo. Carecer de vivienda en propiedad.

Ser titular del contrato de arrendamiento de la vivienda.

del contrato de arrendamiento de la vivienda. No tener relación conyugal con el arrendador de la vivienda alquilada ni de parentesco hasta el tercer grado.

conyugal con el arrendador de la vivienda alquilada ni de parentesco hasta el tercer grado. Tener fijado el domicilio habitual en la vivienda alquilada. Se entenderá como tal cuando exista un contrato de alquiler de la vivienda de más de un año y haya residido en la misma durante un período mínimo de 180 días anteriores a la fecha de la solicitud.

Además, se señala que “si en la misma vivienda alquilada conviven dos o más personas que tuvieran reconocida una pensión no contributiva, solo tendrá derecho a este complemento aquel que sea el titular del contrato de arrendamiento o, de ser varios, el primero de ellos.

Plazos y cómo solicitar la ayuda



El plazo para solicitar esta ayuda finaliza el 31 de diciembre de 2023. El pago de los 525 euros se cobra en un pago único. La ayuda no es muy elevada y si la dividimos en los 12 meses del año, serían 43,75 euros mensuales. De cara a 2024, previsiblemente, se podrá solicitar de nuevo la ayuda desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre.

El tiempo máximo para resolver la solicitud por la Administración es de tres meses. Si ha sido denegada o no recibes respuesta, podrás presentar una reclamación si lo consideras oportuno al cumplir los requisitos.

Se puede solicitar la ayuda de 525 euros de forma presencial en la oficina de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de residencia. Aunque hay excepciones. En el País Vasco y Navarra, en la Diputación Foral. Mientras que en Ceuta y Melilla se realiza directamente a través del IMSERSO.

Esta ayuda de 525 euros para el alquiler también se puede solicitar a través de Internet. Es necesario acceder a la Sede Electrónica de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad Autónoma correspondiente y disponer de DNI electrónico o certificado digital.

Problemas para llegar a fin de mes



La renta del alquiler no deja de crecer año a año y las familias destinan ya más del 30% de los ingresos para pagarla en 17 ciudades españolas. En Barcelona esa cifra se dispara hasta el 58%, mientras en Madrid, Ceuta y San Sebastián supera el 40%, según un reciente estudio de Idealista sobre la tasa de esfuerzo para los arrendamientos.

La mayoría de los pensionistas viven en una casa de su propiedad, pero hay en torno a un 5% que paga un alquiler, según la consultora EY (2020). En muchos casos, tienen que dedicar más del 100% para poder pagarlo y tienen que tirar de ahorros. Además, estiman que para 2040, habrá cerca de 400.000 pensionistas en régimen de arrendamiento, casi el triple que en la actualidad.