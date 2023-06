Pensionistas con discapacidad: cuándo cobrarás la paga extra de verano

El mes de junio es sinónimo de vacaciones y, por ende, de gasto, pero también significa que se acerca la paga extra de verano para los pensionistas en España. Por ello, las más de 1,1 millones de personas con discapacidad que cobran la prestación de la Seguridad Social obtendrán un ingreso doble. Así, aunque aún tendrán que esperar unas semanas, pronto podrán disfrutar del pago que efectuarán sus entidades bancarias.

El pasado mes de mayo, el Gobierno de España aprobaba la modificación del Real Decreto 1851/2009 de 4 de diciembre, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por José Luis Escrivá. Esto establece que, desde el 1 de junio, las personas con una discapacidad reconocida entre el 45 y el 64% tienen que haber cotizado cinco años y no 15, tras reconocerse su situación, para poder acceder a la pensión de jubilación.

Por ello, desde que comenzó este mes de junio, el periodo para jubilarse se reduce en 10 años. Hasta el momento, las personas con una discapacidad reconocida entre el 45 y el 64% podían acogerse a la pensión a partir de los 56 años si estaban dados de alta en el momento de la solicitud y habían cotizado, como mínimo, 15 años, después de que se reconociera la discapacidad.

¿Qué pensionistas con discapacidad tendrán la paga extra de verano?

Una de las principales cuestiones que se han de tener en cuenta es que no todos los pensionistas van a percibir una paga extra de verano y otra de navidad -en total, obtienen 14 pagas anuales-. Las personas jubiladas que se encuentran en esa situación solo cuentan con 12 pagas anuales, que corresponden a cada uno de los meses del año.

Tal y como indican desde la administración pública, las pensiones de cualquiera de los regímenes se devengan por mensualidades naturales vencidas y tienen 14 pagas: una por cada mes del año y dos pagas extraordinarias en junio y noviembre. Sin embargo, si la jubilación se produce a consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, solo se contemplan 12 pagas, ya que las extraordinarias están prorrateadas en las mensualidades ordinarias.

No obstante, que esos pensionistas no tengan paga extra no supone que reciban una menor cantidad de dinero anual, si no que los pagos se distribuyen en 12 abonos durante el año, ya que las pagas extra están prorrateadas.

Cuándo se cobra la paga extra de verano en 2023

El 1 de enero de 2023 entró en vigor la subida del 8,5% y del 15% de las pensiones contributivas y no contributivas de jubilación e invalidez, tal y como aprobó el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Esto afectará de forma directa a las pagas extras que se cobran en el mes de junio y en noviembre, cuya cuantía es la misma que la que se recibe cualquier mes.

Por tanto, los pensionistas obtendrán la paga extra de verano en junio. Aunque cada entidad bancaria determina el día concreto en que se percibe, lo habitual es que la mayoría de bancos realicen el pago el día 25 de cada mes e, incluso, algunas proceden a ello de forma adelantada. De hecho, en esta ocasión, el día 25 cae en domingo, por lo que es probable que muchos adelanten el ingreso al viernes 25 o lo retrasen al lunes 26.