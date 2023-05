¿Cuándo cobrarán los pensionistas la paga extra de verano de 2023?

Desde la llegada de la segunda reforma de las pensiones, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, son muchos los cambios que se van a llevar a cabo en la revalorización de esta prestación económica. En un contexto de aumento significativo en los precios, lo cual perjudica el poder adquisitivo de la población española, es normal que un gran número de pensionistas estén preguntándose cuándo llegará la paga extra correspondiente al verano. Esta reforma implica una subida tanto de las pensiones contributivas como no contributivas para los próximos años.

Es importante tener en cuenta que gracias a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 se ha podido contemplar un aumento del 8,5% para las pensiones contributivas y del 15% para las no contributivas, incluyendo el Ingreso Mínimo Vital.

Muchos pensionistas y jubilados están planeando sus próximas vacaciones y necesitan saber cuándo recibirán su paguilla extra de verano para poder cubrir los gastos. La Seguridad Social les permite recibir una paga extraordinaria contributiva dos veces al año: en junio y en noviembre.

¿Cuándo se cobra la paga extra de verano de 2023?

Este 2023 está marcado por la emoción por recibir la paga extra de verano debido a que la cantidad ha aumentado un 8,5%. Las pensiones suelen ser abonadas por la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) durante los primeros cuatro días hábiles del mes siguiente, debido a que la normativa establece que deben ser pagadas a mes vencido.

Los pensionistas recibirán el cobro de la paga extraordinaria el día 25 de junio. Al caer en domingo, serán las entidades financieras las que decidan adelantarlo o demorarlo hasta el lunes día 26.

¿Qué pensionistas van a recibir la paga extra de verano?

Los grupos de pensión que van a recibir paga extra son:

Pensión por jubilación

​Pensión en favor de familiares

​Pensión de viudedad

​Pensión de orfandad

​Pensión por incapacidad permanente

Mejora de pensiones mínimas

A partir de 2027, las pensiones mínimas contributivas deberán ser iguales o superiores al umbral de la pobreza de un hogar con dos adultos. En otras palabras, el objetivo de la reforma de las pensiones es garantizar que la pensión mínima de jubilación contributiva alcance al menos los 16.500 euros anuales en 2027, lo que equivale a 1.200 euros al mes, un aumento del 22% con respecto a la cantidad actual.

Además, aquellas personas que no hayan cotizado lo necesario y solo tengan derecho a recibir la pensión no contributiva también se verán favorecidas. Es importante destacar que en 2027, la pensión no contributiva superará los 500 euros al mes por primera vez en la historia de España.