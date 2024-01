Permiso retribuido de formación: cuántas horas son y quiénes pueden pedirlo

En un mercado laboral cada vez más competitivo y en constante evolución, la formación continua se ha convertido en un pilar fundamental para el desarrollo profesional. También para las empresas. Ante este panorama, el permiso retribuido de formación se ha convertido en un derecho clave para cualquier empleado. Algo que se regula a través del Estatuto de los Trabajadores y que tiene como propósito capacitar a la plantilla, más allá de las certificaciones por imperativo legal, durante la jornada laboral.

En este sentido, el permiso retribuido de formación es una disposición legal que permite a los trabajadores ausentarse de su puesto de trabajo durante ciertas horas para participar en actividades formativas, sin perder su remuneración. Esta medida busca fomentar la actualización y el perfeccionamiento de las competencias laborales. Para ello, la fórmula utilizada es la de una serie de horas al año que pueda utilizar quien quiera llevar a cabo una formación relacionada con su trabajo y actividad de la empresa.

¿Cuántas horas hay de permiso retribuido de formación?

Según el artículo 23.3 del Estatuto de los Trabajadores, este derecho otorga "veinte horas anuales de formación profesional para el empleo, vinculada a la actividad de la empresa, acumulables por un periodo de hasta cinco años". Es decir, que no solo existe la posibilidad de repartir esas 20 horas a lo largo de un año de trabajo, sino que también se pueden llegar a acumular durante un lustro.

Es conveniente remarcar este último punto, ya que como no todo el mundo sabe que goza de este derecho fundamental, puede darse el caso que durante varios años un trabajador no lo haya disfrutado y, de repente, se encuentre con que ha perdido esas 20 horas anuales para formación. Pues no, no es así. Y de hecho, en una situación extrema, una persona que no haya disfrutado de ningún tipo de formación en su jornada laboral, podría exigir disfrutar de 100 horas (más de medio mes seguido) de formación en total durante el quinto año, por ejemplo.

¿Quiénes pueden solicitar el permiso por formación?

Este permiso está disponible para la mayoría de los trabajadores, independientemente de su categoría o nivel. Sin embargo, existen ciertas restricciones que hay que considerar. La primera es que el trabajador debe tener un mínimo de un año de antigüedad en la empresa para poder disfrutar de este derecho. Es decir, que la compañía siempre puede ofrecer esas horas (o las que considere) voluntariamente, pero no está legalmente obligada a ello.

La segunda tiene que ver con el ámbito temático y la naturaleza de la formación. Aunque el Estatuto de los Trabajadores no es muy claro al respecto, de él se desprende que la compañía no está obligada a ofrecer una formación que no esté ligada "a la actividad de la empresa". Es decir, que un trabajador del sector de atención al cliente no podrá disfrutar de un permiso retribuido para estudiar un máster de Física, por ejemplo.

Por el contrario, lo que no puede hacer la empresa es incluir en esas horas durante la jornada aquellas formaciones "que deba obligatoriamente impartir la empresa a su cargo conforme a lo previsto en otras leyes". Es decir, que si la ley exige que cualquiera de los empleados de una empresa hostelera tenga un certificado de manipulación de alimentos, no se pueden incluir esas horas dentro del derecho a un permiso de 20 horas de formación del trabajador.