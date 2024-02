El Perte de Digitalización del ciclo del Agua no sale a flote en plena sequía

Las 'tractoradas' acaparan estos días gran parte de la atención mediática, pero la sequía todavía mantiene su alargada sombra sobre el mundo rural y, también, sobre algunos centros urbanos. Especialmente en zonas de Andalucía y Cataluña. Según el último Boletín Hidrológico del Ministerio para la Transición Ecológica los embalses para el consumo humano y la agricultura están al 41,7%, muy lejos del nivel medio de la última década en esta época del año (54,5%). Las cuencas más damnificadas son las internas de Cataluña (15,1%), la de Guadalete -Barbate (17%), la del Segura (18,3%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (19,3%) y el Guadalquivir (24,5%). En este contexto, según un reciente análisis de la consultora LLYC, el Perte de Digitalización del Ciclo del Agua dotado con 3.485 millones de euros y dirigido a impulsar la digitalización de la gestión del agua, no esta desplegando todo su potencial.

A preguntas de 'La Información', el responsable del Observatorio NextGen en LLYC y senior advisor Francesc García Donet, apunta sobre el Perte del Agua que contando con la dotación final (3.485 millones de euros) "se habría comprometido el 35,71% de las subvenciones, habiendo adjudicado la Administración General del Estado (AGE) solo el 11,9% del total, sin que se conozca cuánto habrán adjudicado las comunidades autónomas de los 100 millones que les fueron transferidos". En este sentido, explica que tras la Adenda las subvenciones se redujeron hasta los 1.680 millones de euros, aunque se añadieron 1.805 millones en préstamos. Sobre este último concepto, García Donet asegura que "no se ha comprometido todavía nada". De todas formas, la ejecución del Perte tiene fecha de caducidad: agosto de 2026. "El tiempo apremia bastante para que esa ejecución pueda estar terminada en el plazo previsto", reconoce este experto.

Un PERTE reforzado por la Adenda

García Donet (LLYC) especifica que, hasta finales de 2023, "se habrían comprometido 600 millones de euros, 170 millones más que la dotación inicial con la que contaba este Perte (como tal surgió posteriormente) en el Plan de Recuperación inicial, que preveía para la digitalización del ciclo del agua apenas 430 millones de euros. Algo que cambió la Adenda aprobada en octubre de 2023, que amplió la dotación para subvenciones directas en 1.250 millones hasta las 1.680 millones mencionados arriba y se fijaron 1.805 millones en préstamos. "Lo cual indica que quedarían 1.080 millones de euros en subvenciones por comprometer - mediante convocatorias - y 1.805 millones de préstamos por asignar", especifica este consultor a 'La Información'.

¿Qué se ha hecho hasta el momento? Desde el Observatorio NextGen de LLYC hacen balance: Hasta la actualidad se han transferido 100 millones de euros a las comunidades autónomas. De los que 40 millones fueron destinados a la digitalización de las demarcaciones hidrográficas intracomunitarias de gestión autonómica, y los restantes 60 millones, para digitalizar las administraciones hidráulicas de las propias comunidades autónomas y de los municipios, especialmente de los que tienen menos de 20.000 habitantes. Además se han realizado dos convocatorias de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua en 2022 y 2023, con una dotación cada una de 200 millones de euros. La primera ya está adjudicada y la segunda se publicó a finales del año pasado y aún está pendiente de resolución.

Tampoco habría una adjudicación final en el caso de la convocatoria para proyectos de comunidades de usuarios de agua para regadío, dada a conocer en 2023, con una dotación de 100 millones de euros. En total, el experto de LLYC, estima que el 35,71% de las subvenciones previstas estan comprometidas y , aunque, solo un 11,9% del total se habrían adjudicado. En su último Informe de Ejecución del Plan de Recuperación, publicado el pasado mes de diciembre, el Gobierno destaca todas las convocatorias mencionadas anteriores en referencia a este Perte y pone en valor medidas legales como la reforma de la Ley de Aguas.

Un Perte del Agua en plena sequía

¿La falta de lluvías servirá de impulso para este Perte? El presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), Pascual Fernández, matiza que el Perte de Digitalización del Ciclo del Agua "se centra en digitalizar la gestión del agua" y que esto pasa por la medición, así como por la modernización de las infraestructuras". Por ejemplo, Fernández menciona el cambio de tuberías y la instalación de sensores en las más grandes. Además, recuerda, que su asociación está entre los mayores impulsores del Perte y pone en valor el esfuerzo que se está realizando desde este sector para "modernizar" las conduciones que van por las calles. En concreto, asegura, entre 2.000 y 3.000 km al año. El presidente de AEAS concluye que, gracias a todo esta inversión, ya se ha logrado reducir en más de un 10% las fugas.

Al hilo de lo anterior, García Donet (LLYC) también coincide en que el Perte "no se centra en actuaciones sobre infraestructuras (como tuberías o conducciones de agua en genera). Sin embargo, añade que todas estas actuaciones permitirán reducir fugas y "aportar datos más precisos sobre el consumo, de manera que será un instrumento útil para atenuar los efectos de la sequía". En cualquier caso, cree que "no hay duda de que los efectos de la sequía pueden impulsar las actuaciones sobre el agua, también las de este Perte".

Por su parte, la exministra de Agricultura y Pesca (2014-2018) y en la actualidad senior advisor de EY Isabel García Tejerina, recuerda que España recibirá más de 160.000 millones de euros de los Fondos Next Generation y que este montante debe destinarse a la transición ecológica, la digitalización y la generación de crecimiento y empleo. "No hay duda que la inversión en agua cumple con estos tres requisitos. Es mucho dinero que deberemos devolver, lo gastemos o no", reflexiona. Preguntada específicamente sobre este Perte, Tejerina, apunta que "la cantidad dedicada al agua carece de la ambición que la realidad reclama" y lamenta que "España es con diferencia el país que peor ejecución ha hecho de los fondos estructurales para el período 2014-2020, donde había fondos que podrían haberse invertido en política de agua".