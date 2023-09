Planas confía en la lluvia para evitar otra caída en la producción de los olivares

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, analiza en una entrevista con EFE el escenario geoestratégico alimentario mundial y la situación general del sector agroalimentario español en el día que comienza la Reunión Informal de Ministros de Agricultura comunitarios y que se prolongará hasta el martes en Córdoba. "Hacer bandera partidista del desafío del cambio climático no me parece correcto; ni creo que, como alguna corriente de la derecha asegura, sólo las medidas técnicas nos permitan responder a ello. Son necesarias políticas y que haya sostenibilidad con rentabilidad", asegura el ministro en funciones.

En el encuentro, según detalla Planas, se pondrá sobre la mesa, por tanto, la agenda de la presidencia española de turno de la Unión Europea en materia agroalimentaria, que incluye desde la autonomía alimentaria hasta los dossieres ahora en debate: indicaciones geográficas, uso sostenible de los fitosanitarios, restauración ambiental y nuevas técnicas de edición genética.

En dichos dossieres subyace el debate entre las medidas de protección ambiental, la rentabilidad del sector y que los países mantengan sus producciones agrarias y ganaderas: "Es un objetivo irrenunciable; estamos en el centro del debate y la ecuación es muy compleja, pero hay que lograr producir alimentos en calidad y cantidad, a precios razonables, respetando el medio ambiente".

La alimentación como arma de guerra

La guerra de Ucrania, con la suspensión rusa de la salida de grano por el mar Negro, es otra de las cuestiones que impactan en la seguridad alimentaria mundial. "Putin ha decidido hacer de la alimentación un arma de guerra, y no soy optimista sobre la reapertura del corredor. Ojalá me equivoque", asegura el ministro, quien subraya la importancia de conseguirlo no sólo por solidaridad con el país, sino por el "buen funcionamiento de los mercados internacionales", ahora mismo estables porque se espera una cosecha mundial de 2.297 millones de toneladas.

Planas ha recordado que la guerra de Ucrania se suma -en términos alimentarios- a las medidas de restricción unilaterial (como la suspensión de La India de sus ventas al exterior de arroz), los efectos de El Niño en el Pacífico o los conflictos comerciales entre China y Estados Unidos.

El precio del aceite debe afrontarse con "realismo pero sin dramatismo"

En términos domésticos, el elevado precio del aceite de oliva virgen extra por el impacto de la sequía en la producción (un -55%) tiene que afrontarse, según el titular de Agricultura, con "realismo pero sin dramatismo", ya que se trata de un cultivo con alternancia en el volumen de las cosechas. "La buena noticia es que hemos conseguido continuar abasteciendo los mercados nacionales e internacionales, y si en las próximas semanas llueve sería una excelente noticia para la siguiente campaña; el aceite de oliva está presente y debe seguir presente en la dieta de las familias españolas", remarca.

En este sentido, Planas insiste en los efectos del cambio climático en los distintos ciclos productivos y en lo importante que es por ello "luchar contra el cambio climático y adaptarnos a él", además de incidir en el "magnífico" instrumento que son los seguros agrarios "para la continuidad y la rentabilidad" de las explotaciones. "A 30 de julio ya superamos las cifras de 2022; la superficie peritada por Agroseguro supone que la octava parte del total ha sufrido las consecuencias de los fenómenos climáticos extremos y recibirá indemnizaciones", detalla sobre un instrumento al que han destinado 358 millones de euros en bonificaciones a las primas de seguro.

Sanidad animal: no hacer inventos ni tomar atajos

La detección este verano de distintos focos de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE) en vacuno, junto con todo lo relativo a la gripe aviar, la viruela ovina o la tuberculosis bovina son para Luis Planas prueba de que España tiene "los niveles más altos de sanidad animal por el esfuerzo de los ganaderos y los veterinarios, que logran tener los estándares más altos de calidad".

Los responsables de esta área son las comunidades autónomas y el ministro adelanta que se mantienen reuniones y "no se baja la guardia": "Se trata de no hacer inventos ni tomar atajos que pongan en riesgo el nivel de todo el país en sanidad animal".

La reunión que comienza este domingo en Córdoba se produce dos meses después de la celebrada en Vigo, que reunió a los titulares de Pesca y que para Planas fue "muy importante" de cara a las futuras reformas de la Política Pesquera Común y el Fondo Europeo Marítimo, en cuestiones como la reconversión de la flota o la optimización de las cuotas de los países.

En el escenario nacional, la inflación de los alimentos continúa copando los titulares, aunque el ministro recuerda que en España "estamos por debajo de la media de la UE" y es necesario que "funcione bien la ley de la cadena alimentaria". "Comprendo que en este contexto preocupe el incremento de precios, pero hemos conseguido disminuir la inflación en los últimos meses con medidas como la reducción del IVA o los bonos de ayuda. Y toda la cadena de valor alimentaria ha seguido produciendo en calidad y precio afrontando factores como la guerra, el aumento de costes o los efectos del cambio climático", concluye Planas.