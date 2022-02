Podcast | "Empecé de 'changarín' en la pyme de mi padre, que fue mi ejemplo"

La inversión en startups batió su récord el año pasado, de acuerdo con el informe de tendencias elaborado por el 'Observatorio de Startups' que elabora Bankinter. El volumen de inversión captado casi cuadruplicó el registrado en 2020, y además se produjo un aumento importante del número de operaciones. La participación de la inversión de fondos con origen extranjero se disparó un 335% en términos interanuales hasta los 2.170 millones de euros. De cara al actual ejercicio, la Comisión Europea ha comprometido hasta 1.700 millones de euros de financiación para proyectos de innovación y startups. El objetivo es fomentar su crecimiento y generar nuevos mercados, como el caso de la computación cuántica, la terapia genética o baterías de última generación.

Con una inversión inicial de más de 2 millones de euros, Tigoût ha abierto una nueva ronda de financiación tras su lanzamiento en España en la que ha incorporado a Borja Vázquez, socio fundador de la firma de moda Scalpers. Rodrigo Córdoba, emprendedor argentino, ha desarrollado una máquina que hornea cápsulas de alta pastelería en apenas unos minutos. Con él hablamos sobre sus inicios como 'changarín' (un ayudante o mozo) en la pyme de su padre, una pequeña fábrica de productos de limpieza y mantenimiento para el automóvil. En la empresa pasó por todos los departamentos. "Me dio herramientas para conocer las diferentes áreas de una empresa por más que fuese pequeña. Me dio versatilidad. Me dio flexibilidad", asegura.

Reconoce que su padre fue un ejemplo fundamental en su vida. "Ha sido un trabajador incansable, un emprendedor empedernido, una persona que nunca bajó los brazos, que se ha sacrificado por su familia...", cuenta. Con Rodrigo Córdoba conversamos también sobre libros, sobre los asados con amigos y en familia de los fines de semana y sobre la responsabilidad que, en su opinión, tenemos las personas para desarrollar y potenciar el don que nos ha dado la vida.