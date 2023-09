El popular producto de Mercadona que ha desparecido de sus tiendas

Muchos clientes se han dado cuenta de que hay uno de los productos más populares de Mercadona que ya no pueden adquirir: el arroz bomba. Conocido por ser uno de los elementos claves para hace una buena paella que no se pase, este cereal ya no se puede encontrar en los supermercados y el motivo no es otro más que la sequía que ha asolado al país durante meses.

Grano corto cultivado especialmente en la Comunidad Valenciana, este arroz es muy apreciado, según señala la marca SOS, por su "capacidad para absorber grandes cantidades de líquido a la vez que mantiene su forma". Su textura lo ha convertido en el más elegido por los cocineros para preparar paellas puesto que no se pega.

Todos los consumidores que esperaban poder preparar sus arroces con el tipo bomba de Mercadona se verán decepcionado puesto que no está entre los productos de sus estanterías, un hecho que ya se mantiene desde hace unas semanas. Fue el pasado 30 de agosto cuando una clienta preguntó a la cadena de supermercados mediante un mensaje publicado en Twitter si habían retirado de la venta los paquetes de arroz bomba. La cadena no tardó en responder indicando los motivos reales que es escondía tras su ausencia en tiendas:

"Hola. Durante estos meses no vamos a tenerlo, porque la producción de esta variedad la pasada Campaña se redujo a la mitad como consecuencia de la sequía y su rendimiento en el campo fue menor". Sin embargo, en su mensaje añadían una nota positiva y es que pronto volverá a estar disponible: "En octubre con la nueva campaña".

¿Afecta la DANA a la cosecha de arroz?

Pese a los los últimos temporales que han asolado el país, con granizadas e inundaciones, podrían poner en peligro la nueva cosecha de arroz bomba. En la zona del delta del Ebro, donde se cultiva este cereal y que ha sufrido las consecuencias de la DANA, cayó una cantidad de granizo que podría haber afectado a las cosechas.

El arroz bomba se empieza a cosechar antes que otras y, por tanto, en el momento del temporal ya se encontraba en su fase de maduración. Este fenómeno meteorológico, unido a la sequía de meses atrás, hará que en las baldas de los supermercados encontremos menos cantidad de este cereal cuya producción ya es limitada.