Las alternativas al aceite de oliva más saludables y baratas: desde 3 euros el litro

Una de las preguntas que se hacen todos los españoles cuándo van al supermercado es por qué se ha encarecido tanto el aceite de oliva en los últimos meses. Y es que determinadas marcas han superado incluso los 10 y 12 euros el litro. La respuesta, explican los productores, se debe al cambio climático, las continuas olas de calor y la escasez de lluvia de los tres últimos años. La producción se ha reducido entre un 30% y 60%, dependiendo de la comunidad. Y a menor oferta en las almazaras, el precio sube y se refleja directamente en los supermercados.

En este sentido, la OCU denuncia que "en los lineales de los supermercados se está vendiendo aceite que es de la cosecha anterior, que fue normal, y se vendió en los mercados mayoristas a un precio mucho más asequible, por lo que no hay justificación para ese incremento de precios".

No hay aceite de oliva barato y las familias buscan alternativas

El precio del aceite de oliva rondaba los 4 euros el litro antes de esta crisis. Solo durante el verano, los supermercados han subido el precio del AOVE en "torno 15,4% que ha llevado el precio medio de los 8,16 € a los 9,42 € y que en el caso de alguna marca se sitúa ya por encima de los 12 €", según la OCU.

La Organización de Consumidores ha comparado 19 marcas de Aceite de Oliva Virgen Extra en 10 cadenas de supermercados. Los que más se han encarecido ha sido el de Consum y La Almazara Del Olivar, que cuestan un 32% más en apenas 45 días. No se quedan muy lejos las marcas blancas de Alcampo y Carrefour, con un 31% y Hacendado de Mercadona, con un 30%. Ante esta situación, cada vez hay más familias que buscan alternativas al AOVE y estas son algunas de las mejores opciones tanto a nivel nutricional como por el precio.

Aceite de girasol alto oleico

​Desde 3 euros el litro

La primera opción es el aceite de girasol alto oleico, aunque a nivel nutricional no es igual que el aceite de oliva. Se obtiene de semillas modificadas genéticamente para que mejoren su perfil nutricional, especialmente en lo que a contenido graso se refiere. Está compuesto de grasas monoinsaturadas, que ayudan a controlar los niveles de colesterol y mejoran el perfil cardiovascular. Puede utilizarse tanto para aliños como para frituras, ya que tiene una mayor resistencia a la oxidación que otros aceites de girasol ante las altas temperaturas.

El aceite de girasol alto oleico no está en todos los supermercados, pero sí en muchos. El precio de la botella de un litro está entre los 3 y los 4 euros. Además, se puede conseguir algo más barata en garrafas de 5 litros por 11 o 12 euros.

Aceite de orujo de oliva

​Desde 5 euros el litro

Supone el 10% del aceite de oliva que se produce en España y sería el hermano pequeño del virgen y el extra, también con beneficios a nivel cardiovascular. De ahí que su precio, aunque ha crecido, sea aún más económico. Es muy rico en ácido oleico, antioxidantes y compuestos bioactivos. Destaca por su buen rendimiento, durabilidad, rentabilidad y resistencia frente a las altas temperaturas en frituras. Permite conseguir resultados crujientes sin excesos de grasa. Tiene un sabor menos potente que el AOVE, por lo que es una buena alternativa para los aliños.

Cada vez está más presente en los supermercados, de hecho es bastante fácil encontrarlo, y su precio parte de los 5 euros, aproximadamente.

Aceite de soja

​​Desde 7 euros el litro

Este tipo de aceite es el que más se produce en el mundo, es rico en ácido oleico y linoleico. Se extrae de las semillas de la soja y se somete a un proceso de refinado que da lugar a un aceite de color amarillo claro y de sabor bastante suave. Tiene una buena proporción de ácidos grasos insaturados, por lo que es muy interesante a nivel nutricional. No contiene colesterol y está demostrado que contribuye al buen funcionamiento del sistema cardiovascular. Además, el ácido linolénico tiene un efecto protector frente a la hipertensión.

Para su uso doméstico, está recomendado como aliño de ensaladas, pero no para frituras (no debe calentarse a más de 180 ºC) ni usarse repetidamente en frituras para no desnaturalizar estos compuestos. Aporta un sabor agradable a los alimentos y mejora su palatabilidad. Es recomendable conservarlo en frío debido a que se pone rancio en pocos días una vez abierto. Su precio se sitúa en torno a los 7 euros el litro.