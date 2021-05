Las razones por las que deberías tener tu dinero en varias cuentas bancarias

Quizá pienses que tener más de una cuenta bancaria puede ser una locura, varias tarjetas, distintos IBAN, distintas condiciones… Pero tener más de una cuenta bancaria puede ayudarnos a separar los gastos de los ahorros y así, conseguir una mayor liquidez a final de mes.

A continuación te contamos por qué puede ser interesante tener varias cuentas, eso sí, es importante que tengas una buena organización si quieres que este método funcione.

Podrás separar tus ingresos según un objetivo

La cuenta nómina, la de compartir gastos, la de ahorro, el fondo de emergencia, la de los viajes… Si solo tienes una cuenta, ¿cómo podrás separar el dinero en función del objetivo que tengas? Por esto mismo es interesante tener más de una cuenta, porque así no se te mezclarán los gastos y sabrás de cuánto dinero dispones para cada situación. Si quieres lo vemos con un ejemplo.

Imagínate que tienes solo una cuenta bancaria en la que tienes todos tus ahorros, la nómina y compartes gastos con tu pareja. Además, puesto que esa es tu única cuenta, nunca has gestionado del todo bien el ahorro y el capital de la misma no es demasiado elevado… ¿Qué pasaría si de repente tuvieras un imprevisto? Tendrías que sacar todo el dinero de esa cuenta y quizá no podrías llegar a final de mes tan holgado como te gustaría. Tener más de una cuenta te ayudará a tener todo bien atado y a organizarte mejor.

Aprovecha las promociones y ventajas de los bancos

Cada entidad bancaria tiene sus propias armas para captar nuevos clientes: promociones, regalos, descuentos, tarjetas extra… Entonces, ¿por qué no tener más de una cuenta y así aprovecharse de todo esto?

Por ejemplo, ahora mismo Deutsche Bank está regalando 480 euros a los clientes que domicilien su nómina en la entidad, BBVA ofrece dos tarjetas de débito gratuitas para ambos titulares, Myinvestor ofrece una remuneración del 1% TAE en su cuenta de ahorro, etc.

Podrás acceder a un mayor número de cajeros y retiradas

Normalmente, las entidades bancarias tienen limitados los cajeros en los que podrás realizar extracciones gratuitas, pero si tienes más de una cuenta, tu abanico de cajeros se ampliará. Además, también podrás sacar dinero más veces, ya que, generalmente, las cuentas bancarias establecen un límite.

Evitarás los fallos bancarios

¿Alguna vez te ha pasado que no te funcionaba la tarjeta al ir a pagar? Si es así, sabrás lo que frustra ese momento… Otro motivo por el que es interesante tener más de una cuenta bancaria con su respectiva tarjeta.

Y ahora bien, ¿cómo puedes elegir la mejor cuenta para cada situación? Veámoslo a continuación:

Cómo elegir la mejor cuenta bancaria

Seguro que ahora mismo te estás preguntando esto, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de opciones que hay en el mercado.

Una buena opción puede ser recurrir a herramientas que te ayuden a encontrar la mejor cuenta para ti. Puedes utilizar un comparador de cuentas bancarias y filtrar en función de tus necesidades o ayudarte de un asistente de cuentas que, mediante una serie de preguntas, te ofrecerá la mejor opción para ti.

A continuación te dejamos una lista con la mejor cuenta bancaria según para qué:

- Cuenta para domiciliar la nómina: actualmente, una buena opción que podemos encontrar en el mercado para domiciliar la nómina es la Cuenta Nómina Bankinter. Es una de las cuentas bancarias que más rentabilidad ofrece a aquellos clientes que decidan domiciliar su nómina en la entidad, siendo esta de hasta el 5% TAE durante el primer año y de hasta el 2% TAE durante el segundo año hasta 5000 euros, lo que se traduce en una cantidad de hasta 340 euros en dos años. Para poder acceder a esta remuneración, el requisito principal es que domicilies una nómina de, al menos, 800 euros mensuales

- Cuenta para compartir gastos: en lo que respecta a compartir gastos, la Cuenta Online BBVA permite hasta 2 titulares y, además, ofrece dos tarjetas de débito gratuitas, una para cada uno de los titulares. La Cuenta Online BBVA es una cuenta 100% online y sin comisiones.

- Cuenta para ahorrar: con respecto a la cuenta que elijas para ahorrar, es recomendable que sea una cuenta de la que no tengas tarjetas, ya que esto puede provocar que tiremos de ellas y olvidemos el fin principal de la cuenta: ahorrar. La Cuenta remunerada Myinvestor podría ser una opción, ya que ofrece una remuneración del 1% TAE durante el primer año y para los primeros 15.000 euros. Además, solo dispondrás de tarjeta en caso de que la pidas.

- Cuenta para viajes y caprichos: la Cuenta N26 es una cuenta online que cuenta con unos Espacios en los que podrás ahorrar basándose en objetivos. Podrás ahorrar a la vez para los viajes, los caprichos, el ocio… Además es una cuenta sin comisiones, por lo que podrás ahorrar sin preocuparte por posibles gastos sorpresa.

Si te ha parecido una buena idea y buscas otras opciones de cuentas bancarias, utilizar un comparador puede ser una idea interesante, ya que en él podrás encontrar una gran variedad de ofertas sin tener que ir revisando una a una las webs de las distintas entidades