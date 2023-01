¿Se revalorizan todas las pensiones en 2023? Este es el único caso en el que no

No todas las pensiones se revalorizan este año de 2023. Lo cierto es que existe un único caso en el que los pensionistas beneficiarios no experimentarán el alza de esta prestación social. Justo en este sentido, cabe subrayar que las pensiones contributivas, es decir, las que paga la Seguridad Social, suben un 8,5% a partir de este mismo mes de enero, mientras que las no contributivas, esto es, las gestionadas por el IMSERSO junto a las comunidades autónomas.

Por otro lado, tras el incremento contemplado en los nuevos Presupuestos Generales del Estado, con la intención de hacer frente a la elevada tasa de inflación y que así no se pierda el poder adquisitivo, la pensión máxima en España superará los 3.000 euros primera vez en la historia del país, lo que supone un alza de 240 euros al mes con respecto al cobro de las pensiones de 2022. Y es que, hasta 463.657 jubilados cobrarán por encima de los 3.000 euros al mes.

Por el lado contrario, las mínimas para jubilados mayores de 65 años sin familiares a cargo, se cifra en 721,70 euros al mes. Además, para las no contributivas, se garantiza una cuantía mínima que pasa de los 421,40 euros en 2022 a los 484,61 euros. En resumen, se sumarán 63,21 euros más por cada mes del año. Una vez dicho esto, y siguiendo con el tema que acontece, desde el Gobierno de España aclaran que las pensiones que excedan de 3.058,81 euros mensuales no se revalorizarán, salvo excepciones.

Y es que, en ningún caso, "la cuantía anual podrá superar los 42.823,34 euros". En cualquier caso, esta afirmación se puede consultar en la página web de la Moncloa. En 2022, el límite máximo para todas las pensiones públicas en 2022 fue de 2.820 euros, lo que supuso un máximo de 39.468 euros al año.

¿Cuándo se pagan los atrasos de las pensiones 2022?

Los pensionistas no cobrarán este año la paga compensatoria por la desviación de precios, puesto que la primera reforma de las pensiones, impulsada por el ministro José Luis Escrivá y aprobada a finales de diciembre de 2021, trajo consigo ligar la subida de las pensiones al incremento del IPC, lo que significa que se revalorizan las pensiones a principios de cada año sobre datos cerrados de la inflación real, que en este caso van desde diciembre de 2021 hasta noviembre de 2022. Por lo tanto, ya no es necesario un sistema para compensar las diferencias.

La segunda reforma de las pensiones, antes de enero

Desde el seno del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, capitaneado por Escrivá, ya está fraguando la negociación de la segunda reforma de las pensiones, con el objetivo de lograr un pacto en enero. No hay que olvidar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se comprometió con Bruselas a entregar esta segunda reforma antes de enero. Entre las medidas que se buscan adoptar, destaca el destope gradual de las bases máximas de cotización, es decir, de las aportaciones de los salarios más altos al sistema de la Seguridad Social, entre 2025 y 2050.

Asimismo, también se contempla reducir la brecha de género en las pensiones, que se añadirían al complemento que entró en vigor en febrero del año pasado. Aunque, sin lugar a dudas, el meollo de la cuestión pasa por la decisión de incluir en la norma una propuesta para ampliar paulatinamente el periodo que se emplea para calcular la pensión de los 25 años actuales a un total de 30 años cotizados, con la posibilidad de que descartar los dos peores años de cotización.