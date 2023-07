El PP aspira a una investidura de Feijóo y apela a Sánchez para que deje gobernar.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, ha afirmado que el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, aspira a obtener un respaldo de hasta 172 apoyos para ser investido y ha apelado a Pedro Sánchez a que "por responsabilidad" le deje gobernar.

A falta de conocerse oficialmente el escrutinio general de las elecciones del 23J que podría haber dado un escaño más al PP a costa de restarlo al PSOE, Rollán ha destacado que "la aritmética parlamentaria fruto del resultado de las elecciones pone en una tesitura difícil a quien ha perdido, Pedro Sánchez".

De confirmarse el nuevo escaño del PP por Madrid, Rollán ha puntualizado que Sánchez "requiere no de la abstención de Junts sino del apoyo decidido y firme tanto de ERC, de PNV, de Bildu y de Junts; unos compañeros de camino que no en pocas ocasiones no coincide su hoja de ruta con la del interés general de los españoles".

Rollán ha destacado que ha sido la candidatura de Madrid, la encabezada precisamente por Núñez Feijóo la que habría sumado el último escaño, el número 16 que pertenece al exdiputado de UPN Carlos García Adanero.

En este sentido, el vicesecretario popular ha apelado a la responsabilidad de todas las fuerzas parlamentarias y sobre todo del PSOE para que "favorezcan, consientan y permitan que quien ha ganado las elecciones y ha sido elegido por los españoles" pueda gobernar.

"Ahora cabe preguntarse si Pedro Sánchez está dispuesto a fundirse en un abrazo con Bildu o a asumir el lugar que los españoles le han precisado en las urnas, que es la oposición", ha insistido, al tiempo que se ha remitido a la constitución de las Cortes, el próximo 17 de agosto, como fecha para establecer "conversaciones y reuniones" con los partidos.

"El PP está dispuesto a pactar con todas las fuerzas políticas siempre que estén dentro del marco de la Constitución", ha puntualizado tras ser preguntado si los populares buscarán también el apoyo de Junts. Rollán ha recordado que Feijóo "quería gobernar sin estar supeditado ni a bloques ni a bloqueos", aunque sí ha dejado claro que "no se va a apoyar en Bildu absolutamente para nada".

Tras considerar que Pedro Sánchez está "instalado en el manual de resistencia", Rollán le ha recordado la abstención de los 66 diputados del PSOE en 2016 cuando Mariano Rajoy consiguió el mismo resultado, 137 escaños y fue investido.