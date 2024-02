El premio a la antigüedad en la empresa frena la productividad por hora trabajada. 

Casi 11 millones de trabajadores llevaban más de seis años en su empleo actual en el cuarto trimestre de 2023, según la última Encuesta de Población Activa del INE. Se trata de una cifra que roza máximos -anotados apenas unos meses antes, entre abril y junio- y que ha crecido de forma casi constante en la última década; sobre todo tras la pandemia. Aunque en términos porcentuales, el 51,6% de los ocupados que están en esta situación es algo más reducido que el 59% alcanzado en la crisis financiera. Sin embargo, es algo que preocupa al sector de los recursos humanos por su posible implicación en la productividad por hora trabajada, que ha evolucionado a la baja en el último año, de acuerdo con el dato desestacionalizado de Contabilidad Nacional.

"Es una gráfica que me quita el sueño" admitía el director general de Hays para el Sur de Europa en la presentación de la 'Guía del Mercado Laboral de 2024' el pasado martes. "Actualmente, la única seguridad que tiene un trabajador es la antigüedad" apuntaba en referencia al modo en el que se calcula la indemnización por un despido improcedente. La normativa recoge que al empleado le corresponde un pago igual a 33 días de salario por año trabajado para todos los contratos suscritos después de la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012, mientras que podrá alcanzar los 45 días de salario en el caso de que fuera firmado antes del 12 de febrero de ese año.

Desde Hays entienden que este es un elemento contraproducente para mejorar la productividad del mercado laboral español, dado que ejerce como un incentivo para que los trabajadores permanezcan en su puesto de trabajo a pesar de que no estén contentos con sus condiciones o incluso motivados. Tras entrevistar a más de 6.000 profesionales, concluyeron que el 57% estaban desmotivados, un porcentaje algo más reducido que el anotado en 2023 (61%) pero no por ello menos significativo. Además, el porcentaje de trabajadores que afirman haber perdido la motivación en su puesto de trabajo crece a medida que lo hace su edad; siendo la generación Z (1998-2010) la más satisfecha con sus condiciones de trabajo y los 'boomers' los que menos. Y todos ellos apuntan a un aumento salarial para recuperar la motivación en su empresa.

Los estudios no dejan claro el efecto en la productividad

"No es un debate nuevo, de hecho se habló mucho sobre esto hace unos años cuando Ciudadanos propuso implementar la mochila austriaca. A un trabajador que lleve entre 10 y 15 años en una empresa no le interesa cambiarse de empresa, porque pierde los derechos de indemnización" apunta el economista y senior fellow en EsadeEcPol, Manuel Hidalgo, en conversación con La Información. Valora que este puede ser un elemento que contribuya a explicar la productividad y hace referencia a algunos estudios que apuntan en este sentido, si bien reconoce que la literatura no es concluyente y pone en la balanza otros elementos más allá de la motivación, como la experiencia que acumula un trabajador a lo largo de su trayectoria profesional que pueden ejercer de contrapeso e impulsar la productividad de una compañía dada.

Precisamente un estudio elaborado por Isabel de Sivatte, Ricardo Olmos y Mónica Martel y publicado por Funcas en 2018 apunta en este sentido. "Los resultados de nuestro estudio sugieren que los empleados de más edad son más productivos y que la productividad no disminuye a partir de una edad específica" concluyeron estos autores. No obstante, también hacían referencia a que otros investigadores habían señalado en la dirección opuesta y subrayaban las diferencias que se da en función del tipo de puesto de trabajo y la formación requerida para llevarlo a cabo. Así, vieron que en los empleos de mayor complejidad la relación entre edad y productividad era positiva, mientras que en los trabajos más básicos esta curva tomaba forma de 'u' invertida y pasaba a ser negativa una vez superada cierta barrera de edad.

Estas conclusiones contribuyen a respaldar que el problema vendría dado por un cúmulo de factores y no por la edad en sí misma, entre los que la antigüedad jugaría un papel importante, sobre todo en el caso de los trabajadores desmotivados. Ya que como también matiza Hidalgo, en muchas ocasiones la jubilación de los trabajadores más experimentados y con vínculos más sólidos con la compañía también se traduce en una pérdida de productividad para la empresa en la que han desarrollado gran parte de su carrera. Asimismo, el efecto del premio a la antigüedad será menor en las generaciones que se vieron más castigadas por la crisis económica, ya que una vez se ha perdido este 'escudo' de protección frente al despido, deja de ser un elemento de peso en la balanza.

¿La mochila austriaca es la solución?

Desde Hays se posicionan a favor de abrir un debate sobre la posible implementación de la mochila austriaca, al margen de posturas partidistas. No obstante, la intención de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y en especial, la de los sindicatos parecen caminar en la dirección contraria, pero sí podría distanciarse en cierto modo de este 'premio' a la antigüedad. La líder de Sumar introdujo ya en la pasada legislatura el concepto del "despido restaurativo" por el que la empresa no podría saber cuánto le va a costar un despido antes de ejecutarlo, puesto que otros factores como si está pagando una hipoteca, si tiene hijos a cargos o cuál es su edad pasarían a poder condicionar la cuantía de la indemnización por despido.

Esta materia no está en la hoja de ruta más inmediata de la vicepresidencia segunda que espera que el Comité Europeo de Derechos Sociales se pronuncie sobre las reclamaciones que han presentado UGT y CCOO de forma separada, al entender que España no cumple con lo reflejado en la carta social europea acerca del despido. Los representantes de los trabajadores también entienden que la indemnización no debe poder calcularse por anticipado, al tiempo que han propuesto recuperar una indemnización mínima para los trabajadores que no hayan alcanzado un número mínimo de meses en la compañía antes de ser dados de baja de manera unilateral.