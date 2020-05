CCOO y UGT celebran el Primero de Mayo con 'manifestaciones' virtuales en redes

Un Primero de Mayo diferente. Las principales organizaciones sindicales han celebrado este Día del Trabajador sin manifestantes en las calles por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, pero con miles de mensajes en las redes sociales. A media mañana, eran más de 75.000 los tuits que se recogían bajo el hashtag #1deMayo, que es la tendencia número uno de España en Twitter.

"En el futuro hay que poner hilo a la aguja", ha dicho Sordo, quien ha recordado que muchos de estos trabajadores esenciales "tienen salarios bajísimos", trabajan con jornadas parciales y con elevadas tasas de temporalidad, y eso "no se puede permitir". El líder de UGT ha querido dedicar este Día del Trabajo a las personas que durante este largo periodo de tiempo han estado trabajando arriesgando su salud y su vida, y ha dejado claro que "de esta pandemia hay que salir con servicios públicos más fuertes y pensados para dar respuesta a las necesidades de ciudadanos".

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han llamado este viernes a luchar por una mejora de las condiciones laborales precarias de "muchos de los profesionales que han mantenido el latido del país". Durante la rueda de prensa que recoge Efe con motivo de la celebración del Primero de Mayo, por primera vez de manera virtual debido al confinamiento, los líderes de ambos sindicatos han hecho un llamamiento a la sociedad española que cada día aplaude desde el balcón a los profesionales de los servicios esenciales.

"Estamos tratando de proteger, desde el sindicalismo, a esas personas que peor lo están pasando durante la crisis del COVID" Ahora @UnaiSordo de @CCOO #1Mayo2020 pic.twitter.com/7sLWFeH5pp — Mentxu Gutiérrez #EsteVirusLoParamosUnidos (@MentxuGutierrez) May 1, 2020

En este sentido, ha citado al personal del sector agroalimentario, transporte, comercio, servicios funerarios, sanitarios o limpieza, y ha dejado claro que "tendremos que hablar de estas personas, de sus condiciones de trabajo, que han pasado invisibles" y que en muchas ocasiones apenas perciben el salario mínimo. Sordo, además, ha pedido que, tras la vuelta a la normalidad, el Gobierno debe llevar a cabo una auditoría sobre cómo han funcionado los servicios esenciales sociosanitarios, y le ha pedido que tome las medidas pertinentes "sin que le tiemble el pulso".

"No se puede salir de esta crisis con recortes, sino con ofertas públicas de empleo (OPE) y estabilizando las plantillas públicas", ha reclamado Sordo, quien ve urgente mejorar el servicio a los ciudadanos en sectores esenciales, como los sanitarios, pero también en otros como la gestión de las prestaciones que lleva a cabo el servicio público de empleo. Ambos han puesto en valor las medidas adoptadas por mantener el empleo y las empresas, que ha evitado una destrucción de millones de puestos de trabajo, y han confiado en que se alcance un acuerdo para que los ERTE sigan funcionando tras el fin del estado de alarma y hasta la vuelta total a la actividad.

"No vamos a olvidar nunca cuál ha sido la situación que han vivido los servicios públicos de nuestro país, la incapacidad de tener al servicio de las personas elementos para curarse, la situación que se ha vivido en las residencias de ancianos" Pepe Álvarez #UGTPrimeroDeMayo pic.twitter.com/UaTqiQJJk3 — UGT (@UGT_Comunica) May 1, 2020

Han reconocido el esfuerzo realizado en la protección de las personas, con prestaciones por desempleo extraordinarias, cese de actividad para autónomos o subsidios para empleadas del hogar adoptados por el Gobierno. No obstante, han recordado que hay colectivos, como aquellos que trabajaban en la economía sumergida, que se han quedado sin ningún ingreso y sin la posibilidad de obtenerlo con la parálisis de la economía, por lo que han pedido que se concrete una red de protección social. A su juicio, no es concebible que "un país como el nuestro, con tantos recursos en mano de unos pocos, no pueda pagar ese mínimo vital y haya personas haciendo cola en bancos de alimentos y parroquias".

Durante la lectura del manifiesto, ambos líderes sindicales han afirmado que "nunca van a olvidar la situación que han vivido los servicios públicos del país, con colapsos en los hospitales, con incapacidad de poner al servicio de las personas elementos suficientes para curarse o con la situación de las residencias de ancianos".

Además, han expresado su agradecimiento a todas las personas que han trabajado durante esta crisis en los servicios de salud, pero también en los comercios, en la industria agroalimentaria, en los servicios funerarios, suministros, telefonía, logística o transporte. También han remarcado que las organizaciones sindicales se han afanado en tejer una red de derechos y protección durante esta crisis para evitar que los trabajadores paguen las consecuencias más importantes, y han puesto en valor que, en parte, "lo han conseguido".

Feliz #1deMayo

Viva el Día Internacional de la Clase Trabajadora. pic.twitter.com/jKqK1vLUTM — Daniel Bernabé (@diasasaigonados) May 1, 2020

No obstante, han pedido al Gobierno que complete la red de protección y que trabaje en un cambio de modelo productivo más orientado a la industria, que permita hacer frente a la nueva realidad que tiene que vivir España "cuanto antes mejor". Por ello, han pedido compromisos para que se siga invirtiendo en empleo. Para los sindicatos, es importante que el país, en esta nueva etapa, sea capaz de ver cuáles son los elementos fundamentales para construir un sistema productivo diferente.

"Definitivamente, este #1deMayo será diferente. La pandemia nos ha mostrado prioridades y principios que parecen nuevos, aunque no lo sean."



La Ministra de Trabajo, @Yolanda_Diaz_, sitúa el reto principal de su Ministerio: acabar con la precariedad.https://t.co/RiIuPtKlc0 — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🇪🇸 (@pnique) May 1, 2020

Además, han dejado clara la necesidad de que haya un pacto de Estado de reconstrucción para salvar a los empleos y empresas y para impulsar la recuperación económica del país. Desde su punto de vista, este plan para la reactivación económica precisa de una "considerable" inversión pública, con el apoyo europeo, y de una "posición común ante Europa para salvaguardar la economía y la deuda pública española".

La mejor forma de celebrar el #1deMayo es defendiendo el derecho de los españoles a trabajar y recibir un sueldo digno frente a los que quieren condenarles a las cartillas de racionamiento y al paro.



Sánchez, paga y vete.#EspañaQuiereTrabajar pic.twitter.com/AYLbSVAmOY — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) May 1, 2020

La de hoy supone la 130 edición de esta fiesta del trabajo en España y ha sido la primera en la que no ha habido una manifestación al uso recorriendo las calles de España. La jornada de reivindicación concluirá con un concierto, que se celebrará de 17.00 a 20.00 horas y culminará con los aplausos a los sanitarios. El concierto, que se podrá seguir en las redes y webs de CCOO y UGT, contará con la participación de artistas como Rozalen, Marwan o Efecto Mariposa, entre otros.