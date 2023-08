¿Puedo cancelar un Bizum si he enviado el dinero por equivocación?

Fue en 2019 cuando nació Bizum y, desde entonces, se ha convertido en una aplicación imprescindible en España para las más de 20 millones de personas que la utilizan. Esto no es de extrañar si se tiene en cuenta que permite hacer transferencias bancarias de hasta 500 euros en tan solo unos segundos. Basta con indicar el número de teléfono de la persona a la que se quiere hacer el pago. Pero, para que la operación sea un éxito, es vital hacerla con calma ya que se corre el riesgo de equivocarse y enviar dinero a otra persona. Si esto sucede, ¿puedo cancelar el Bizum?

Esta plataforma de pago está implantada en 34 entidades bancarias. No solo permite hacer pagos entre particulares, para ajustar las cuentas de una cena, de una compra o de un viaje, sino también a comercios que integren esta opción. Pero conviene saber que Bizum no permite hacer más de 60 envíos de dinero al mes, excepto las empresas y negocios que utilicen este sistema, que no tienen límite.

Además, las normas de la plataforma señalan que el máximo dinero que se puede enviar por Bizum son 1.000 euros. En cambio, Hacienda fija en los 10.000 euros el límite para tener la obligación de declarar la cantidad ingresada a través de este sistema digital. Si el usuario lo supera, deberá incluir lo recibido en la declaración de la Renta.

He enviado un Bizum y me he equivocado, ¿puedo anularlo?

Antes de utilizar Bizum hay que tener claro que se trata de un sistema de pago instantáneo, lo que significa que, cuando se introducen las claves personales para aprobar el pago, el dinero se envía a la otra persona de manera automática, tal y como explican en la propia web de la plataforma.

Por ello, los Bizum no se pueden cancelar, ya que el dinero llega al destinatario al momento. Es decir, que aunque lo envíes por error, ya es propiedad de la persona a la que se le ha mandado. Pero lo cierto es que, si esto te sucede, hay tres alternativas:

Llamar a la persona a la que se le ha enviado el dinero para pedir que lo devuelva: el número de teléfono se puede encontrar en el comprobante de pago .

a la que se le ha enviado el dinero para pedir que lo devuelva: el número de teléfono se puede encontrar en el . También se puede solicitar el dinero mandado , que es una opción que ofrece Bizum. De esta forma, le llegará una notificación avisándole de que se le reclama una cantidad de dinero . En estos dos casos, se depende de la buena voluntad de la otra persona.

, que es una opción que ofrece Bizum. De esta forma, le llegará una notificación avisándole de que se le . En estos dos casos, se depende de la buena voluntad de la otra persona. Por último, es posible llamar al banco, contarles lo ocurrido, explicarles que ha sido un error y que los profesionales de la entidad señalen los pasos a seguir.

Cómo puedo impedir que me roben dinero por Bizum

Son muchos y muy diversos los métodos que siguen los delincuentes para timar y robar dinero a sus víctimas, valiéndose para ello de las nuevas tecnologías. De ahí que los usuarios de Bizum tengan que estar alerta para no caer en su trampa y deban desconfiar de las notificaciones que reciben.

Así, una de las estafas más populares es la que solicita un pago camuflado de ingreso para que se acepte rápidamente. A veces, contactan con la víctima para pedirle que le devuelvan un pago por Bizum que han enviado por equivocación. Incluso, pueden hacerse pasar por amigos o conocidos. Puesto que los usuarios tienen que dar su consentimiento para hacer la transacción, es imprescindible leer con calma las notificaciones y asegurarse de que es verdad lo que dicen.

Otro consejo es no clicar en enlaces que tienen un origen desconocido. Pero esto no es todo: tampoco hay que aceptar transacciones de personas que no están en la lista de contactos: nunca hay que facilitar los datos de acceso. La empresa señala que "ningún organismo oficial realiza pagos a través de Bizum, tal y como ha recordado la Seguridad Social".