"Las pymes españolas no aprecian la importancia que tiene la ciberseguridad"

La irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas ha abierto una nueva dimensión de horizontes por descubrir. En la encrucijada de la revolución tecnológica y la emergente regulación europea que entrará en vigor en 2026 para abordar los riesgos y los beneficios de esta tecnología, las empresas españolas se encuentran ante un punto de inflexión crucial en la adopción de la IA. Su desarrollo marcará las pautas de la digitalización empresarial en España, y aquí la ciberseguridad se erige como un pilar estratégico. Ante este escenario, José Antonio Pinilla, CEO de la multinacional de soluciones empresariales IT, Asseco Spain, recibe a La Información para analizar los retos y las oportunidades que genera esta revolución tecnológica sobre el ecosistema laboral.

P: Con un marco regulatorio ya definido, ¿cómo espera que afecte la nueva ley a la innovación de la inteligencia artificial para las empresas españolas?

R: Creo que es un poco pronto todavía para esclarecer si va a significar algo positivo o negativo para las empresas, pero este marco si permitirá establecer las "reglas del juego" para no tener que retrotraernos en el futuro sobre los pasos que hayamos dado. Empresas como la nuestra, que nos dedicamos a innovar con IA, tendremos que ver hasta dónde podemos llegar y ajustarnos a esos límites, pero, es cierto que era necesario marcar unos límites con todo lo relacionado con protección de datos, información personal y privacidad.

P: ¿Qué echa en falta en el texto?

R: Quizás debería haberse enfocado más en el detalle del día a día. Tenemos que ver cómo encaja la ley a la hora de que nosotros, como Occidente, queramos evolucionar hacia unas 'smart cities' o 'smart countries' que estén al servicio del ciudadano, del turista, del estudiante, si hablamos de educación o del paciente si hablamos de salud. Es decir, tenemos que ver como encajan estas pautas sobre los avances que buscamos para que, por ejemplo, un turista disponga de facilidades como leer las cosas en su idioma u obtener el plan ideal en base a sus preferencias y necesidades, o que un hospital pueda modular sus servicios y reforzar su contratación en los momentos de máximas visitas para que el paciente no se vea desamparado o el sanitario desbordado. Todo este tipo de cosas son las que no han entrado tanto en detalle y considero que son realmente importantes para que las ciudades y las empresas evolucionen.

P: ¿Cree que sufrimos escasez de personal cualificado en IA o Big Data?

R: Sin ninguna duda. El problema que tiene la inteligencia artificial es que va acompañada de lenguajes muy nuevos y buscar personal experto es complicado porque esta tecnología tiene pocos años de recorrido. Cuando sales a un mercado competitivo, no puedes encontrar un técnico con diez años de experiencia en IA. Nosotros estamos apostando por dar formaciones tanto 'in company' como fuera de la empresa para poder crear una "cantera" de cara al futuro porque cada vez va a ser más necesario encontrar perfiles que puedan desarrollar este tipo de tecnologías.

"Va haber necesidad de contratar intérpretes de IA"

P: ¿Cuáles van a ser los perfiles digitales con mayor proyección laboral en el mercado?

R: A corto plazo, el perfil más demandado va a ser aquel que tenga conocimiento en Python o cualquier otro tipo de lenguaje orientado al desarrollo de inteligencia artificial. Pero más adelante, en España ya hay compañías que lo están solicitando, va a haber necesidad de contratar intérpretes de IA o empleados que sepan dialogar con una tecnología capaz de dar respuesta a las necesidades requeridas. Por ello, se están demandando perfiles de filología que sean capaces de transmitir adecuadamente el mensaje a la inteligencia artificial. No va a faltar mucho tiempo para que la demanda de estos perfiles vaya en aumento no sólo en las tecnológicas, sino también en aquellas empresas que usen la IA como asistentes para poder desarrollar proyectos o buscar información.

P: ¿Cuáles son los puestos de trabajo más expuestos a ser sustituidos con la llegada de estas nuevas tecnologías?

Este es un terreno más polémico. A corto plazo, probablemente la IA no sustituya a nadie, sino que va a ser una herramienta para que las compañías hagan su trabajo más rápido y de forma más eficiente. A medio plazo, aquellos trabajos que tengan que ver con labores repetitivas o incluso creativas, como pueden ser los diseñadores gráficos, los buscadores de información o 'assistant' para directivos pueden ver comprometido su trabajo porque la propia IA es capaz de desarrollar esos servicios. En este paradigma los trabajadores que sean capaces de proyectar más valor añadido en las compañías serán los que conserven su empleo, siendo el resto los que serán sustituidos por robots, bajo criterios de ahorro económico.

P: Según un informe de Google, el 43% de ciberataques a nivel mundial se dirigen a pequeñas y medianas empresas, ¿cómo afecta a esto a países cómo España donde gran parte del tejido productivo está formado por pymes?

R: De forma demoledora, como vemos todos los días en las noticias. Cualquiera de nosotros es una persona susceptible de sufrir un ciberataque. Todavía hay mucha gente que piensa que los ciberataques van dirigidos a las personas con mayor poder adquisitivo, pero están totalmente equivocados. La gran mayoría de ataques no van dirigidos a nadie, son aleatorios. Difunden el virus y quien acceda a él, será atacado y por lo tanto vulnerado. El principal problema es que las pymes españolas no están apreciando la importancia que tiene la ciberseguridad. Lo ven como un gasto y no como una inversión, y esto no deja de ser un seguro como el del coche o la vivienda para que pase lo que pase siempre tengas tu 'core business' protegido. Hay muchas empresas que han cerrado por haber sufrido un ciberataque. Y no sólo pymes, empresas con muchos más recursos pueden verse afectadas igualmente. En Asseco Spain Group siempre hemos defendido que "no es como tengas fortificada la puerta, sino que nunca seas tan inocente para abrirla a cualquiera". La formación es un punto clave y todavía las PYMES no tienen esa certeza de que hay que invertir para evitar este tipo de situaciones críticas.

P: ¿Cuáles son las últimas tendencias en técnicas de ciberataque que deben tener en cuenta las empresas de cara a este 2024?

R: Siguen siendo las mismas de siempre, pero cada vez son más sofisticadas teniendo en cuenta que la psicología juega un papel cada vez mayor. En una sociedad donde prima la inmediatez, la población accede a los mensajes de 'phising' de paqueterías o bancos. Estas son las ventanas de oportunidad que los hackers usan a la hora de poder hacer este tipo de ataques tan dañinos. La clave para detectar su procedencia es el remitente, ese es un punto importante a la hora de evitar cualquier ataque de 'phising'.

P: ¿Qué líneas de actuación cree que deben llevar las empresas para prevenirse y proteger sus servicios de ciberataques?

R: Formación, formación y más formación. Es necesario iniciar simulaciones para ver cómo reaccionan los empleados ante este tipo de ataques y tomen medidas para que no vuelva a ocurrir. Desde Asseco Spain Group los llevamos a cabo para ver si los empleados, son capaces de identificar estos ataques. Por otro lado, aconsejo que busquen una empresa experta en ciberseguridad que les audite y les de lo mínimo que necesitan para que, si sufren un ciberataque, puedan seguir teniendo continuidad en el negocio. No es tan caro, no es tan complicado y es algo que todas las empresas deberían tener sean pymes o no lo sean.

P: ¿Qué previsiones de crecimiento espera para Asseco Spain este año?

R: Este año presenta aspectos positivos porque hemos desarrollado una herramienta de inteligencia artificial que es capaz de migrar cualquier código informático, por antiguo que sea su lenguaje, a un lenguaje informático actual o moderno. Es capaz de detectar en un código sin que tengas ningún tipo de referencia todas las funcionalidades de cada una de las partes de éste, e, incluso, se puede utilizar para que los propios desarrolladores puedan crear código 'from scratch' mucho más rápido. Hemos utilizado esta herramienta en distintos tipos de entornos como banca, administración pública, empresas privadas, etc.… y de momento, no ha habido reto que no haya sido capaz de realizar. Creemos que esta herramienta nos va a aportar muchísimo crecimiento este año. Si a eso le añades que tenemos muy consolidado el entorno de ciberseguridad e infraestructuras, consideramos que este año puede ser especialmente bueno de crecimiento para Asseco Spain Group después de la inversión que hemos realizado durante estos años atrás.