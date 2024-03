Las pymes reprochan a Transportes que blinde el modelo concesional de autobuses

Resulta innegable que la confección de un nuevo mapa concesional para el transporte de viajeros por carretera en la que trabaja el Ministerio de Transportes bajo el marco de la Ley de Movilidad Sostenible se ha situado en el epicentro de la división dentro del sector del autobús. Si bien las grandes operadoras como Alsa, Avanza, Arriba o Monbus, representadas por Confebus, ven con buenos ojos el mantenimiento del sistema concesional de rutas, las pequeñas y medianas empresas del sector representadas por Direbus, defienden, en la misma sintonía que la alemana Flixbus, la liberalización del mercado de viajeros.

Este miércoles, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, compareció en el Congreso de los Diputados para explicar a fondo el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Durante su presentación hizo especial hincapié en los esfuerzos que está haciendo el ministerio para diseñar un nuevo mapa concesional, que a su juicio, "está suscitando una polémica injustificada". Las líneas avanzadas por Santano pusieron en relieve la intención del Ejecutivo de mantener y consolidar el sistema concesional actual bajo un enfoque basado en la "colaboración bilateral Estado-CCAA para coordinar e intensificar las redes de ambas administraciones".

En esta línea, anunció que el Gobierno subvencionará con 40 millones a las autonomías para su aprobación al nuevo mapa de concesiones, pero también abrió la puerta a establecer mecanismos de flexibilidad para que, en determinados casos y tras un riguroso análisis técnico, el Consejo de Ministros pueda abrir a la competencia algunos servicios "cuando se demuestre que es la mejor solución para el ciudadano".

Direbús advierte del riesgo de la viabilidad de las pymes

La postura revelada desde la cartera que dirige Óscar Puente con respecto a la firmeza de mantener el modelo concesional no ha sido bien recibida desde asociaciones de empresas de autocares como Direbús. La patronal que defiende los intereses de las pymes del sector reprocha que el sistema concesional de España va a contracorriente del resto de los países Unión Europea, incluido su vecino ibérico Portugal donde el servicio en autocar ya está liberalizado "a favor de más cuota modal, precios más bajos, más horarios y compañías para elegir".

El director de Relaciones Institucionales de Direbús, Juan Manuel Sierra, utiliza el ejemplo del mercado ferroviario para explicar a este medio como un modelo basado en la liberalización de los principales corredores y la entrada de nuevos competidores ha beneficiado al usuario con más oferta y precios más accesibles. Sierra, que defiende una liberalización progresiva del mercado, expresa su decepción con la postura de Transportes para actualizar el sistema concesional y advierte del riesgo que corren la viabilidad de las pequeñas y medianas empresas.

"Si las licitaciones que lancen las comunidades autónomas, presentan unas condiciones económicas por debajo de la rentabilidad para los operadores, van a provocar que estas líneas queden vacías porque las pymes no van a pujar y esto atenta contra la libertad de oportunidades y competencia", alerta. Para más inri, desde Direbús avisan de que bajo este contexto económico el coste medioambiental será inviable para que las empresas puedan renovar sus flotas. Además, como integrantes del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) cargan contra el Ministerio, por "no consultar ni mencionar" al comité para abordar el proyecto de ley. "Nos encontramos ante una dicotomía ante la que el sector no se va a quedar parado", subrayan.

Flixbus exige "una reforma y no parches"

En la misma sintonía se pronuncian desde Flixbus. Fuentes de la firma germana, que sólo puede operar líneas internacionales, lamentan que la medida anunciada por el Mitma sobre un nuevo mapa concesional "parezca eliminar casi cualquier posibilidad de avanzar en un modelo de apertura de las líneas de más de 100 kilómetros que, a su juicio y el de la CNMC, sería mucho más beneficioso para ciudadanos y empresas, especialmente pymes". La operadora cree que, por el momento, nada indica que este nuevo mapa concesional vaya a tener en cuenta los reglamentos europeos sobre obligaciones de servicio público y recogida de pasajeros en líneas internacionales (cabotaje), "pese al éxito de la apertura del mercado que se ha producido en todos los países de nuestro entorno".

Defienden que el modelo concesional de larga distancia vigente en España desde antes de la democracia requiere "una reforma y no parches". "El modelo concesional es lo que ha hecho que tengamos los precios mas elevados de toda Europa. Esto lo han reconocido la CNMC y think tanks independientes como Funcas, que han analizado que viajar en autobús en España es un 88% más caro que en Francia o Italia", argumentan. Confían en que, dentro de la tramitación de la ley, los partidos políticos y el propio Ministerio adopten medidas adicionales para que el autobús "recupere una parte de los 15 millones de usuarios que ha perdido en los últimos años frente a medios menos sostenibles y regulados, como el coche compartido".

Confebus defiende el modelo concesional

Al otro lado del frente se encuentra Confebus que rechaza de pleno la liberalización total o parcial del sector, pero es proclive a actualizar el mapa concesional. Una jornada reciente celebrada por la patronal en el Congreso de los Diputados, puso en valor su postura para acoger positivamente la intención del proyecto de ley y defender que el modelo concesional actual beneficia a las empresas del sector aportándoles estabilidad y facilita a la administración el control de que el servicio público se presta de la forma apropiada, con un precio estable y una frecuencia continua.

No obstante, desde la organización mayoritaria del sector se considera que hay algunos aspectos mejorables, como los que se refieren a la financiación, que debería abarcar todo el sistema de transporte público; los servicios de conexión, que han de equipararse a los que se contemplan para el ferrocarril; o la adaptación del mapa concesional y del sistema de licitación a la nueva realidad de la movilidad.