Qué es el IPREM, para qué sirve y por qué Yolanda Díaz pide subirlo un 3%

El IPREM se convierte en el centro de atención en España después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, instara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a dar una "buena noticia" a los españoles el próximo miércoles en su comparecencia en el Congreso de los Diputados anunciando la revalorización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples a un 3%, como reclama Sumar. Explica Díaz que "no tiene mucho sentido que yo, a la vuelta del verano siente a los agentes sociales para volver a subir el salario mínimo y, sin embargo, las rentas de quienes más lo necesitan que más están sufriendo la pérdida de poder adquisitivo, tengan su IPREM congelado".

¿Qué es el IPREM y para qué sirve?

El IPREM es el índice que se tiene en cuenta para el cálculo del nivel de renta. Nació en 2004 para sustituir al Salario Mínimo Interprofesional como referencia para las ayudas a las familiares más desfavorecidas. Esto quiere decir, por ejemplo, que si se quiere optar a una beca, es posible que uno de los requisitos sea que la renta de la persona que la solicita, o de su unidad familiar, no supere determinada cantidad referida al IPREM, según explica Bankinter en su web.

¿Para qué sirve el IPREM?

Así, el IPREM da acceso a ayudas públicas, becas, subvenciones, vivienda pública protegida tanto en compra como en alquiler, el bono al alquiler joven o el código de buenas prácticas bancarias.

También es utilizado para acceder a la asistencia jurídica gratuita, al bono social eléctrico o para determinar los mínimos y máximos de las prestaciones contributivas por desempleo, así como las cuantías de los subsidios por desempleo.

¿Cuánto dinero es el IPREM y quién lo fija?

Este índice se fija anualmente por el Consejo de Ministros y se publica a través de la Ley de Presupuestos. En 2023 se fijó en 600 euros mensuales, que suman 8.400 euros en catorce pagas. En 2024 sigue congelado en esa cantidad.

Como consecuencia, aunque otros valores como el salario mínimo haya subido en 2024, se congela la cuantía de los subsidios por desempleo en 2024 y de las ayudas y subvenciones públicas.

El IPREM y el máximo de paro que se puede cobrar

En una de las cuestiones que más influye el IPREM es en la prestación que se cobre de paro, cuando se tiene derecho a él, ya que sirve para fijar los límites mínimos y máximos de lo que podemos cobrar por desempleo. Si no se tiene hijos, la prestación por paro será el 80% del IPREM incrementado en una sexta parte. La máxima no puede exceder el 175%. Si se tiene hijos, el límite mínimo no será inferior al 107% del IPREM incrementado en una sexta parte. El máximo en este caso llega al 200% del IPREM. Así, las cifras llegan de 560 euros a 749 euros con hijos a cargo como mínimo. El máximo oscila entre 1.225 euros sin hijos a los 1.400 con un hijo. Si se tiene a cargo más de dos hijos el tope es de 1.575 euros.