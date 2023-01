¿Qué pensión le corresponde a alguien que ha sido ama de casa toda su vida?

La revalorización de las pensiones de cara a este nuevo año ha puesto a estas prestaciones económicas en el punto de mira de unos y otros. Y es que el alza histórica, de un 8,5% para las pensiones contributivas de la Seguridad Social, y de hasta un 15% para las pensiones no contributivas, es decir, las que gestiona el organismo público del IMSERSO junto a las diferentes comunidades autónomas en España, arroja luces y sombras. Esto se debe a que su incremento también implica un aumento del tramo de cotización, esto es, el IRPF, cuyos tipos mínimos van desde el 9,5% para aquellas cuantías inferiores a los 12.450 euros.

Una vez dicho esto, ¿qué pensión le corresponde a una persona que ha sido ama de casa durante toda su vida? Pues bien, en primer lugar, es importante saber que para poder tener derecho a solicitar una pensión contributiva, se deberá de haber cotizado 15 años a la Seguridad Social, siempre y cuando dos de ellos hayan sido justamente antes de acceder a la jubilación. Ahora bien, qué sucede cuando, históricamente, la mujer o madre de familia se ha dedicado a desarrollar las tareas del hogar en casa o al cuidado de los hijos.

He aquí el quid de la cuestión. Pues bien, he aquí cuando entran en juego las pensiones no contributivas. Según la propia definición dada por la Seguridad Social, son prestaciones económicas que se reconocen a aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos suficientes, aun cuando hayan cotizado nunca o el tiempo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo. Dentro de esta modalidad, se encuentran las pensiones de Invalidez y Jubilación.

¿Cuál es la cuantía de la pensión de amas de casa en 2023?

Para 2023, y tras la revalorización aprobada por el Gobierno de España en los Presupuestos Generales del Estado 2023, la cuantía mínima de la pensión no contributiva de jubilación íntegra sube a los 484,61 euros al mes, mientras que la pensión no contributiva de jubilación mínima, esto es, del 25%, pasa a ser de 131,44 euros al mes.

Íntegra: 484,61 euros mensuales.

Mínima del 25%: 131,44 mensuales.

131,44 mensuales. Íntegra más el incremento del 50%: 788,70 mensuales.

Asimismo, la Administración Pública recuerda que si dentro de la misma unidad familiar viven dos o más perceptores de esta modalidad no contributiva, la cuantía individual para cada uno de ellos son las siguientes:

Si hay dos convivientes: 446,92 euros mensuales.

446,92 euros mensuales. Si hay tres convivientes: 420,63 euros mensuales.

¿Cuáles son los requisitos en 2023?

Pueden ser beneficiarios de la pensión no contributiva de jubilación los ciudadanos españoles y nacionales de otros países, con residencia legal en España que cumplen los siguientes requisitos en 2023:

No estar cobrando ninguna pensión contributiva de jubilación o viudedad.

Tener al menos 65 años .

. Residir en territorio español y haberlo hecho durante al menos diez años en un periodo entre los 16 años y la fecha en la que se solicita la pensión. Además, se debe residir en España los dos años anteriores a esta solicitud.

Además, existen una serie de requisitos económicos que se detallan a continuación:

Existe carencia cuando las rentas o ingresos personales de que se disponga, en cómputo anual para 2023, sean inferiores a 6.784,54 euros anuales .

. No obstante, si las rentas o ingresos personales son inferiores a 6.784,54 euros anuales y se convive con familiares, únicamente se cumple el requisito cuando la suma de las rentas o ingresos anuales de todos los miembros de su unidad económica de convivencia, sean inferiores a las cuantías que se recogen más adelante.

anuales y se convive con familiares, únicamente se cumple el requisito cuando la suma de las rentas o ingresos anuales de todos los miembros de su unidad económica de convivencia, sean inferiores a las cuantías que se recogen más adelante. Existirá unidad económica de convivencia en todos los casos de convivencia del beneficiario con otras personas unidas con aquel por matrimonio o por lazos de parentesco de consanguinidad o adopción hasta el segundo grado. El parentesco por consanguinidad hasta el 2º grado alcanza a: padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos del solicitante.

Dónde solicitar la pensión no contributiva para amas de casa

Según detalla la página web del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, en las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla se hace directamente por el Imserso. La solicitud de la pensión no contributiva podrá presentarse en las oficinas de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, del Imserso o en cualquier otra de la Seguridad Social, en las que se facilitará el impreso correspondiente, o por correo.