El motivo por el que Hacienda podría quedarse todo el dinero de tu cuenta

La Agencia Tributaria está poniendo un cerco cada vez más estrecho a las economías sumergidas, las evasiones de impuestos y a otra serie de infracciones fiscales. La reducción del límite de efectivo que se puede sacar de un cajero, el control sobre las transacciones, transferencias y otras operaciones bancarias y la vigilancia sobre las cuentas corrientes y las declaraciones de la renta son algunos de los mecanismos que Hacienda despliega para velar por el cumplimiento de las responsabilidades fiscales.

Dentro de este sistema de control existen varios supuestos en los que Hacienda puede imponernos el pago de una multa o, incluso, puede llegar a quedarse con todo el saldo de una cuenta corriente. ¿Cuándo se puede dar este caso?

20 años en desuso

La verdad es que no es un supuesto muy común pero, según lo recogido en la ley 33/2003 del Patrimonio del Estado, en el caso de que una cuenta bancaria lleve activa 20 años, estará pasará a ser propiedad de la Agencia Tributaria y, por tanto, del Estado. Así se especifica en el artículo 18, que especifica:

"Corresponden a la Administración General del Estado los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de veinte años".

¿Cuáles son los casos más habituales en los que el Estado se puede quedar con el saldo de una cuenta bancaria? Pues suelen ser casos en los que el titular ha fallecido y no hay herederos o estos no han tramitado la herencia o en los que la cuenta se reserva a la mayoría de edad del beneficiario y no se ha hecho movimiento alguno.

Además, es el banco quien informa a Hacienda de la existencia de una cuenta sin uso y tras el aviso se abre, como explican en Las Provincias, un plazo para las posibles reclamaciones de herederos o titulares. Si no hay respuesta por ninguna parte, la Agencia Tributaria pasaría a vaciar la cuenta y a quedarse con todo el saldo depositado.

En la misma ley se especifica que este dinero estará destinado "a financiar programas dirigidos a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad" según se especifica en la misma ley.