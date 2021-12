Cómo desbloquear las cuentas bancarias de un fallecido para disponer del dinero

Las cuentas bancarias también son bienes susceptibles de ser heredados y, muchas veces, este tipo de liquidez que va incluida en una herencia se agradece, ya que se puede utilizar para abonar los dineros impuestos y gastos derivados de tramitar un testamento (pagar al notario, los impuestos...).

Cuando el titular de una cuenta fallece, el banco bloquea automáticamente las cuentas. Es cierto que sigue autorizando los pagos de recibos domiciliados (como la luz y el agua de un domicilio), pero no será posible sacar dinero en efectivo, por ejemplo.

Para desbloquear las cuentas de un fallecido y poder disponer del dinero, lo primero que hay que ser es heredero de esas cuentas bancarias. También es importante, a la hora de aceptar toda la herencia (incluidas las cuentas del banco), ser muy consciente de que no solo pasamos a ser propietarios del dinero que haya la cartilla, sino también de las posibles deudas que el fallecido pueda haber contraído con la entidad.

Paso a paso, cómo desbloquear la cuenta corriente

Para tramitar todo de manera ordenada y sin equivocaciones, el proceso a seguir es muy sencillo, aunque algo farragoso, y es importante ejecutarlo en orden. El primer paso será averiguar en qué entidades bancarias el fallecido tenía cuentas o depósitos.

Después, habrá que comunicar a estos bancos el fallecimiento del titular de la cuenta presentando el certificado de defunción. Ahora, ya toca solicitar el certificado de saldos y posiciones para conocer el estado de las cuentas, para lo que habrá que aportar también una copia del testamento (si lo hubiera).

Una vez que hemos decidido aceptar toda la herencia, habrá que tramitarla ante notario. Este proceso es mucho más sencillo si disponemos de testamento. En este punto no debemos olvidarnos de abonar el Impuesto de Sucesiones, ya que el banco no desbloqueará las cuentas si esta tasa no está debidamente pagada.

Por último, y ahora que ya podemos acreditar ante el banco que somos los herederos y que hemos cumplido con nuestras obligaciones fiscales, podremos disponer del dinero que haya en las cuentas bancarias.