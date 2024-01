Zara cuelga el cartel de rebajas: fechas, tiendas, app y trucos para impacientes

Las prendas de la firma española Zara se encuentran entre las más buscadas en temporadas de rebajas, con cada vez más españoles que esperan a que pase la Navidad para poder adquirir los artículos que más les han llamado la atención a un precio reducido después de los Reyes Magos. Las rebajas de invierno suelen comenzar en las primeras semanas del año y las de esta temporada contaran con descuentos de hasta el 40% en algunas de las prendas más solicitadas de la firma.

La marca insignia de Inditex, como el resto de firmas del grupo de Amancio Ortega, tendrán su selección de prendas disponibles con descuento en tiendas físicas a partir de este domingo 7 de enero, pero los consumidores interesados podrán adelantarse a este día accediendo a las ofertas pro otros canales de venta. En concreto, las rebajas se estrenarán en la página web el día anterior a partir de las 19.00 horas, mientras que los clientes de la aplicación móvil podrán acceder a los descuentos aún más pronto, a las 18.00 horas de este sábado.

El adelanto de las rebajas en los canales de venta 'online' forma parte de una estrategia de fidelización de Zara, con la que busca dar prioridad a los clientes se instalen su 'app' o que hagan uso de la web zara.com para realizar sus compras este temporada de invierno. Gracias a esto, es posible que los clientes que planean acudir a tiendas físicas se encuentren con que muchas de las prendas más populares ya no se encuentran disponibles.

El truco para no perderte ninguna oferta de Zara

A pesar de que Zara mantendrá sus rebajas hasta el próximo 29 de febrero, las ventas de las fechas navideñas, que ya dejan algunas tiendas con poca disponibilidad de los artículos más solicitados, pueden hacer que la oferta textil con descuentos se reduzca para el inicio de la temporada de rebajas después del día de Reyes. Los artículos con el mayor descuento suelen ser algunos de los primeros en venderse, dejando a los clientes que no aprovechen lo antes posible las rebajas sin la oportunidad de comprarlos.

El truco para enterarse antes que el resto de clientes de cuales son los mejores chollos y no quedarse sin ellos es fijarse en que artículos están descontados en las tiendas de Zara de otros países. Inditex comercializa los productos de esta firma en varios países y en algunos de estos la temporada de rebajas comienza antes que en las tiendas españolas. Aunque no es una apuesta segura, las ofertas que se pueden encontrar en las webs de estos países nos pueden dar una buena idea de que oportunidades tendremos en España. Planificando así las compras en rebajas se puede llenar el carrito en la tienda online antes de tiempo y estar preparado para no perderse ningún chollo estas rebajas.

Uno de los países donde las rebajas ya han comenzado es Alemania, por lo que los clientes de Zara pueden buscar en esa página web que porcentaje de de descuento se ha aplicado allí a sus prendas favoritas, para decidir cuales comprar una vez se comience a aplicar las rebajas a los precios españoles. Como referencia, conviene tener en cuenta que los precios de la marca en Alemania se suelen situar unos 10 euros por encima que los españoles, pero el porcentaje de descuento suele ser similar para las mismas prendas.