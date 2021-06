El Gobierno advierte de posibles subidas de impuestos sin esperar a los expertos

Las subidas de impuestos pueden llegar en cualquier momento. Aunque el Gobierno ha encargado a un Comité de Expertos la elaboración de un informe para abordar la reforma fiscal, el Ejecutivo admite que los ajustes fiscales que impliquen alzas o cambios significativos en los tributos no están sujetos a que se conozca el contenido del documento. Esta de una las principales advertencias que han salido del Ministerio de Hacienda en las últimas fechas, y que suponen que en el año 2021 se abra la puerta a modificaciones que afecten al bolsillo de la ciudadanía. Aunque sí habrá otras cuestiones impositivas que no se tocarán al menos hasta febrero de 2022. Entre las que están las tasas aeroportuarias.

Estos avisos salen de una respuesta parlamentaria a varios diputados del Grupo Popular, entre los que están Javier Bas o Mario Garcés, y a la que ha tenido acceso La Información. Como señala el texto, los trabajos del grupo que lidera el catedrático de Economía Aplicada Jesús Ruiz-Huerta no impiden esos cambios a nivel fiscal. "La constitución de dicho Comité no supone que, hasta que se presente el Libro Blanco de dicho Comité, el Gobierno renuncie a realizar ajustes fiscales puntuales si así lo considera oportuno", apunta el Ejecutivo. A esta explicación suma que las posibles alzas estarán "en línea con las medidas adoptadas hasta ahora". Una circunstancia de la que, según señalan, ya habría avisado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Para este 2021, el Gobierno ha aplicado la subida de varios tributos que han incrementado la factura de la ciudadanía. La más ambiciosa fue la subida del IRPF en dos puntos para las rentas del trabajo superiores a 300.000 euros, las reducciones de las desgravaciones de planes de pensiones o la subida de Patrimonio para los que tienen más de 10 millones de euros. Junto a estos, aumentaron las tasas de las primas de seguros y el IVA de las bebidas azucaradas subió al 21% (con la excepción de la hostelería, donde se mantuvo al 10%). Además, echaron a andar la tasa Google y el impuesto a los plásticos. El objetivo era recaudar más de 4.000 millones con todos estos cambios.

Esto abre la puerta a que Montero y su equipo puedan lanzarse a hacer reformas mínimas similares a las que entraron en vigor el pasado 1 de enero. Por ahora, Hacienda no ha desvelado sus planes en ese sentido. Lo que sí ha admitido es que todas las modificaciones estarán supeditadas a cómo marche la recuperación económica. Un proceso que por ahora solo trae buenas noticias, como ha señalado este mismo lunes el presidente, Pedro Sánchez. En el pasado mes de mayo, la Comisión Europea ya estimó que la economía española crecería en este ejercicio hasta un 5,9%. En 2022, esa subida alcanzaría el 6,8%.

Lo que se reserva para 2022

El Gobierno sí ha dejado claro que hay asuntos sobre los que no profundizará hasta tener ese Libro Blanco del Comité de Expertos, que debe ser entregado antes del 28 de febrero de 2022. Las tasas aeroportuarias están en ese grupo de temas controvertidos que pueden generar contestación de sectores como las aerolíneas o el del turismo. Estos cambios implicarían "revisar la fiscalidad del sector aéreo para actuar sobre las emisiones de esos sectores". Pero esto no se producirá por el momento, dadas sus implicaciones. Así lo señalan en otra respuesta parlamentaria, en la que explican que no harán "valoraciones sobre las medidas a adoptar antes de ese momento".

Las otras materias que no estarían contempladas para ser modificadas en este 2021 y para las que sí se esperaría a los expertos abarcan diversos campos. Uno de ellos es la fiscalidad medioambiental, sobre el que Moncloa quiere centrar gran parte de los cambios de modelo en lo que queda de legislatura. Los cambios en Sociedades y Patrimonio también estarían sujetos a lo que aparezca en el Libro Blanco. Aunque Sánchez y Montero cuentan con presiones para la armonización de ambos tributos por parte de partidos como ERC, que insisten en poner fin a las bonificaciones de Madrid en ambos. La manera de gravar a la economía digitalizada y los impuestos a las nuevas actividades económicas serán otras cuestiones que se estudiarán con detenimiento.

Aun con estas previsiones, hay que recordar que los informes del Comité de Expertos no son vinculantes. El Ministerio de Hacienda y el resto del Ejecutivo tienen las manos libres para llevar a cabo todas las modificaciones impositivas que consideren. Un trabajo "técnico" que puede influir mucho, poco o nada en la labor de las administraciones. "Se tratará de obtener un análisis técnico sobre qué reformas convendría realizar, atendiendo al escenario actual y futuro a medio y largo plazo", señala la respuesta parlamentaria.