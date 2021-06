Habemus rebaja del IVA de la luz. El Consejo de Ministros extraordinario reunido este jueves en Moncloa ha aprobado reducir temporalmente el impuesto del 21 al 10%. La medida llega tras una intensa negociación entre PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno y después de que día tras día el precio de la electricidad marcara precios récord a lo largo de este mes de junio. La medida contribuirá, sin duda, a aliviar el recibo final de los consumidores pero es temporal, no definitiva.

En concreto, el decreto aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Ministerio de Hacienda recoge aplicar un 10% de IVA hasta fin de año para los consumidores con potencia contratada hasta 10 kW, siempre que el precio medio mensual del mercado mayorista de la electricidad esté por encima de los 45 euros por MWh. Actualmente ese precio se encuentra al doble. Según cálculos del Gobierno, supondría un ahorra de un ahorro de unos 6 euros al mes para un hogar medio, unos 32 euros hasta final de año.

En segundo lugar, el Gobierno ha acordado aplicar un IVA del 10% a todos los consumidores vulnerables severos hasta fin de año, con independencia de su potencia contratada y del precio del mercado. La medida afectaría a 612.000 consumidores, la mitad de los hogares beneficiados por el bono social. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estimó esta semana que ambas decisiones supondrán una reducción de entre 1.100 y 1.300 millones de euros al año para las arcas públicas.

El Ministerio de Teresa Ribera, en colaboración con el de María Jesús Montero, han acordado, como decimos, que estas medidas sean temporales, algo que Unidas Podemos ha presionado para que la decisión de rebajar el IVA a la factura de la luz sea permanente, es decir, sin fecha de caducidad. No ha sido posible.

El Gobierno también ha acordado dejar en suspenso el 7% del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica durante el tercer trimestre de este año, es decir, durante el verano. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya suspendió en 2018 esta tasa durante seis meses. La medida no afectará al déficit público, según indican fuentes gubernamentales.

Fuentes del Gobierno advierten de que éstas medidas que ha alumbrado este jueves el Consejo de Ministros no son las únicas medidas que se están estudiando por parte del Ministerio de Hacienda, cuyos técnicos llevan días analizando un menú más amplio de opciones para rebajar la carga fiscal del recibo de la luz al objeto de evaluar su impacto directo sobre la reducción del recibo y también sus efectos sobre la recaudación. Dentro de este menú de alternativas Hacienda ha valorado también la posibilidad de rebajar el Impuesto Especial sobre la Electricidad, pero es una opción que no termina de convencer en Tributos porque la idea del Ministerio de Hacienda es que no sea una rebaja fiscal general sino que tenga un carácter más quirúrgico y limitad.

En este mismo Consejo de Ministros extraordinario el Gobierno también ha acordado que a partir de este sábado 26 de junio ya no sea obligatorio el uso de mascarillas en exteriores, siempre y cuando se mantenga una distancia de 1,5 metros.. El avance de la campaña de vacunación y la evidencia científica del escaso contagio en estos lugares ha llevado al Gobierno a tomar esta decisión.