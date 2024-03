Cómo declarar la ayuda de 200 euros para comida en la Renta 2023

El Gobierno de España lanzó una ayuda de 200 euros para comida durante el pasado año que dio mucho que hablar, generando una gran cantidad de dudas con respecto a su solicitud, los plazos de pago o la necesidad o no de declararla ante Hacienda. Al tratarse de una ayuda no exenta de IRPF, todos aquellos beneficiarios del cheque deberán declararla en la Renta 2023, con independencia de los ingresos que tengan.

Esta ayuda es considerada una ganancia patrimonial, por la cual se tributa, y aunque todo dependerá de la media de ingresos de cada persona, el importe que toque a pagar en la gran mayoría de los casos ronda el 30%, lo que supondría unos 60 euros.

No obstante, existe una excepción, que es la de aquellos ciudadanos que no tengan obligación de presentar la declaración de la Renta por tener unos ingresos por debajo del límite estipulado, que es de 22.000 euros en el caso de tener un solo pagador, o de 14.000 euros con varios pagadores. De esta forma, en estos casos, al no hacer declaración, no se deberá pagar el 30% de IRPF.

Pasos para declarar la ayuda de 200 euros para comida en la declaración de la Renta

En la gran mayoría de los casos, a la hora de iniciar los trámites para la presentación de la declaración de la Renta, la ayuda de 200 euros para comida ya aparecerá incluida en el borrador, por lo que la deducción ya estará aplicada. Sin embargo, si la haces desde cero o no aparece por defecto, habrá que añadirla de forma manual.

Esta ayuda deberá ir incluida en el apartado F1, destinado a "Ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales", concretamente en el epígrafe 0356. Una vez que se ha introducido la cuantía de la ayuda, que son 200 euros, se calculará el porcentaje a pagar en función del resto de las rentas presentes en la declaración, aplicándose de manera directa en el resultado "a pagar" o "a cobrar" en la misma.

Dado el caso de que no se haga la declaración, aun existiendo obligación de realizarla, o si no se incluye la ayuda, se podría recibir una notificación de sanción, que es muy probable que suponga un desembolso económico superior al de la propia cuantía de la ayuda.

Por último, conviene recordar que en el presente año 2024 no hay esta ayuda de 200 euros, aunque sí que existen otras opciones para aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como son las rebajas de IVA en productos básicos y de alimentación, o la posibilidad de hacer uso gratuito del transporte público. Asimismo, habrá “tarjetas monedero” con cuantías de entre 130 a 220 euros mensuales, según el número de hijos a cargo dentro de la unidad familiar.