¿Qué pasa si hago mal la declaración de la Renta?

Hacer la declaración de la Renta es un trámite que cada año deben hacer millones de españoles. Este 3 de abril se ha abierto el proceso de tramitación correspondiente al ejercicio de 2023. A la hora de elaborar el documento, hay que prestar mucha atención en los datos puesto que no se pueden ni deben cometer errores. De estar mal, el ciudadano queda expuesto a una sanción por parte de Hacienda.

Si al presentar la declaración te has equivocado y el resultado hace que pagues de más o que recibas una devolución inferior a la que te correspondería, tienes la posibilidad de solicitar una rectificación de la autoliquidación y devolución de los ingresos indebidos en un plazo de hasta cuatro años a contar desde el día siguiente al que finalice el plazo para presentar la declaración de la Renta o desde el día siguiente a la presentación si fue presentada fuera del plazo ordinario.

Para hacer esta solicitud se debe acudir a la plataforma Renta Web, accediendo con DNIe, cl@ve PIN, certificado electrónico o con el número de referencia de la declaración anterior. En ella habrá que seleccionar la opción "Modificar declaración", para subsanar los errores o agregar los datos que se hubiesen cometido en la primera presentación.

Dado el caso que desde la Agencia Tributaria se considere que es procedente la solicitud, llevará a cabo la rectificación oportuna y devolverá la cantidad que se haya solicitado junto a los correspondientes intereses de demora. Si se pagó de más, se pagarán los intereses desde el día del ingreso indebido hasta la fecha en la que sea ordenada la devolución. Si el error hizo que se devolviese menos dinero del debido, solo se abonarán los intereses en el caso de que hayan pasado más de 6 meses desde la presentación de la solicitud de rectificación sin que se haya devuelto el importe correspondiente.

Sanciones si el error va en contra de Hacienda

Si al presentar la declaración te ha pagado de menos o Hacienda te ha devuelto dinero de más, es probable que te envíen una declaración paralela, pero desde el organismo recomiendan que no se espere a esa solicitud y que, una vez que se haya advertido del error, se presente una declaración complementaria lo antes que sea posible.

De esta forma se podrán evitar las sanciones, que en el mejor de los casos será del 21% del importe devuelto de más o el importe pagado de menos, y tan solo tendrías que hacer frente a un recargo, que es de un 1% sobre el importe que resulte a ingresar, más un 1% extra por cada mes de retraso desde que finalizó el periodo de presentación de la declaración de la Renta.

Si dicha declaración complementaria es presentada tras un año, el recargo será del 15%, debiendo hacer frente también al pago de los intereses de demora que hayan pasado desde el día siguiente al término de los 12 meses hasta la presentación de la misma.

Para presentar una declaración complementaria se debería acudir a la plataforma Renta Web, donde, tras identificarse con DNIe, certificado electrónico, número de referencia o cl@ve PIN, se debe acceder al apartado “Declaración complementaria”, para así corregir los errores cometidos y que finalmente la declaración de la Renta esté presentada con los datos oportunos.

Además de lo anterior, hay que tener en cuenta que, dado el caso de que no se incluyan todos los ingresos en la declaración de la Renta, la Ley General Tributaria contempla multas de hasta el 50% de la cantidad omitida en infracciones leves (hasta 3.000 euros no declarados), entre el 50% y el 100% para casos graves (a partir de 3.000 euros no declarados), y hasta el 150% de la cantidad omitida si tiene la consideración de muy grave.