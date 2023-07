Ribera admite que es difícil prohibir la compra de gas ruso si no hay una ley

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha admitido este martes que al Gobierno no le gusta "nada" que España siga comprando gas natural licuado (GNL) desde Rusia, aunque "es muy difícil imponer algo si no hay una norma" para ello. En concreto, ha añadido durante la rueda de prensa posterior a la finalización de la reunión informal de ministros de Energía y Medio Ambiente de la Unión Europea que ha acogido Valladolid que "no hay norma, ni europea ni nacional, que lo prohíba expresamente porque no hay limitaciones a esa importación".

Ribera ha especificado que "vivimos en un país en el que el Estado de Derecho y las reglas a veces nos presentan circunstancias que no son las favoritas", ha afirmado la ministra. "¿Nos gusta? No. ¿Hemos pedido a los intermediarios, a los operadores, que reduzcan y no firmen nuevos contratos? Sí, lo hemos pedido verbalmente y por escrito", ha añadido la ministra.

La vicepresidenta tercera ha explicado que los operadores tradicionales, de gran tamaño, niegan haber incrementado los volúmenes de importación respecto a lo que ya estaba acordado y que no han suscrito nuevos contratos, por lo que la tendencia podría venir por otros 'traders'. "No nos gusta nada, pero es muy difícil imponer algo si no hay una norma que habilite para esa industria", ha sentenciado.

Menos compras de gas ruso

En concreto, según el Boletín Estadístico de Enagás, Rusia fue en el mes de junio el primer país de origen del gas natural importado por España. En concreto, se adquirieron 7.673 gigavatios hora (GWh) en el sexto mes del año frente a los 8.752 GWh adquiridos en el mismo mes del año pasado. Lo comprado en junio al país que preside Vladimir Putin representa el 26,8% de todo lo importado. Si se mira al acumulado del año, Rusia es el tercer mercado al que adquirimos gas natural. En concreto, un 20,1% y un total 41.145 GWh. Solo le superan Argelia y Estados Unidos.