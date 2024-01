Rusia afirma estar dispuesta a mantener el suministro de gas a Europa por Ucrania

El viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, ha afirmado hoy que el gobierno de Putin no cierra la puerta a discutir con los países de la Unión Europea la continuación del suministro de gas a la región a través de Ucrania. El contrato por el que se rige el transito de esta mercancía por el territorio ucraniano expira a finales de este 2024.

Según recoge la agencia TASS, Nóvak expresó la intención de mantener esta ruta de comercio más allá de la finalización del contrato este año, afirmando que "siempre estamos dispuestos a continuar con el suministro de gas a Europa" y subrayó la disponibilidad de Rusia para entablar conversaciones sobre el tema.

Más allá del suministro de gas natural a través de Ucrania, Nóvak aseguró que que el abastecimiento puede continuar también por otros territorios después de que el contrato ucraniano llegue a su fin. En esta línea, Nóvak matizo que el suminstro a Europa puede continuar "no sólo por la ruta ucraniana", siempre que "la otra parte también lo quiera". Aun así, el ruso ha señalado que "hasta ahora no ven ese deseo".

Acuerdo para el suministro a Europa

En diciembre de 2019, la rusa Gazprom y la ucraniana Naftogaz firmaron un acuerdo sobre el tránsito de gas ruso por territorio ucraniano para el período 2020-2024, con posibilidad de nuevas prórrogas. Ese contrato prevé el tránsito anual de 65.000 millones de metros cúbicos de gas en 2020 y 40.000 millones de metros cúbicos entre 2021 y 2024.

Previamente, la dirección de Naftogaz había asegurado que Kiev no tenía planes de renovar el acuerdo y por lo tanto el suministro no continuaría por esa vía. Rusia no cesó ese contacto comercial a pesar del estallido de la guerra en Ucrania debido a intereses de sus socios europeos.