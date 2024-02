Sánchez insiste en el refuerzo de la Ley de Cadena Alimentaria para proteger al campo

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, se ha dirigido este sábado a los agricultores, en el contexto de las protestas de los trabajadores del campo de los últimos días, para asegurarles que necesitan "recursos" y no "discursos negacionistas” para hacer frente a la crisis del sector agrario español.

Durante un evento celebrado hoy como parte de la campaña electoral para los comicios que se darán este mes en Galicia, Sánchez ha afirmado que "el Gobierno de España está con el campo" y ha citado como muestra de su interés por mejorar las condiciones de los agricultores la predisposición del PSOE a reforzar la Ley de Cadena Alimentaria.

En este acto de apoyo al candidato socialista a presidente de la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro, Sánchez ha afirmado que con esta medida legislativa el Ejecutivo estaría colaborando con el sector primario para que este no venda en pérdidas. Además, el presidente ha aprovechado para reiterar su apoyo al sector afirmando que está "con sus agricultores, con sus ganaderos y también con el sector de la pesca”.

Los transportistas se unen a las protestas

Los trabajadores que se dedican a estas profesiones, ha recordado Sánchez, “no necesitan discursos, ni negacionistas, ni antieuropeístas”, sino que precisan de “recursos como los cuatro mil millones de euros que llevamos puestos durante estos dos últimos años en el sector primario”. “Necesitan precios justos”, ha expuesto el presidente de Gobierno, que ha incidido en que, para ello, se va a reforzar la Ley de Cadena Alimentaria.

Esta misma tarde, la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, que agrupa a miles de transportistas autónomos y pymes, ha ratificado esta tarde la decisión de comenzar un paro indefinido de la actividad junto con el sector primario. En un concentración en los alrededores del estadio Metropolitano de Madrid -que ha comenzado con unas 200 personas y a la que se han ido sumando más agricultores y transportistas con chalecos amarillos- se ha ratificado esta decisión avanzada esta pasada semana y a la espera de que el Gobierno escuche sus reivindicaciones.

La ganadera Lola Guzmán, portavoz de la plataforma 6F también convocante de esta reunión, ha asegurado a los medios esta tarde en la zona que no se trata de "ningún acto político, aquí no nos convoca ningún partido político, no queremos ningún sindicato ni agrario ni político ni nada. Esto es el pueblo contra los gobernantes, contra los políticos".