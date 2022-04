Sánchez revisará a la baja el crecimiento de España con la vista puesta en el 5%.

La gran mayoría de las encuestas vuelven a perjudicar a Sánchez. El nuevo líder del PP le arrebata votos a puñados. Una realidad que ahora mismo celebra Génova. En Ferraz, mientras tanto, impera la cautela. Aún quedan varios meses para las elecciones y los aparentes buenos datos de turismo en Semana Santa han dado oxígeno a un Ejecutivo que ha visto su plan de recuperación comprometido tras guerra la en Ucrania. En este escenario -y ante unas previsibles elecciones en Andalucía, que servirán como mejor estudio demoscópico de la actual situación- el presidente del Gobierno ha concedido una entrevista al programa Espejo Público. Una decisión que parecía incluso sorprenderle a la propia periodista Susanna Griso, que decía que era la primera que le concedía en cuatro años.

Según adelantó La Información, Calviño estaba trabajando ya en la revisión del cuadro macro y cuyos primeros cálculos de los técnicos apuntaban a un recorte de 2 puntos en la previsión de crecimiento de 2022. (Es decir un 5% de crecimiento). Una cifra que hoy el presidente ha querido mencionar durante su entrevista para responder a qué previsiones de crecimiento se maneja dentro de La Moncloa. "Es evidente que la guerra de Putin ha supuesto un problema para la economía española. Va a haber una revisión a la baja en España en el crecimiento, pero eso no significa que sigamos creciendo. No sé si seguirá siendo al 5%, eso lo dirá la ministra de Economía. Yo no le pongo paños calientes a la situación actual, pero esta situación viene directa del alza de los precios energéticos y productos no elaborados; y estos vienen sobre todo de la guerra en Ucrania".

Por otro lado, ha hecho un análisis de la situación socioeconómica más extenso. "Hay incertidumbre. Estamos en una situación difícil, pero ante esta situación tan compleja hay que aportar soluciones. La economía sigue creciendo pero seguimos teniendo problemas con la guerra de Putin y con la resaca de la pandemia que lastra sectores de la economía". Sin embargo, el presidente no cree que la fórmula de esta situación se pueda llevar a cabo con el plan propuesto por el nuevo líder del PP: bajar la presión fiscal. Para ello, Sánchez opta por tres soluciones. "Tenemos que trabajar a nivel europeo para reformar el mercado energético, un plan fiscal con 16.000 millones de euros para proteger a los sectores mas afectados y seguir con esta hoja de transición energética verde y apostar por la energía renovable.

La creciente inflación comienza a apuntar a la revalorización de las pensiones. Sin embargo, el presidente ha rechazado que estas se vean afectadas. "Las pensiones están garantizadas conforme a la ley aprobada por el Gobierno. Y todas las previsiones plantean en 2022 una elevada inflación, pero no en 2023. Este alza esperamos que sea coyuntural. A ver cómo termina el año la inflación". Un escenario que parece que no seguirán los sueldos de los funcionarios, que lo fía a los acuerdos entre los agentes sociales.

Sobre una hipotética bajada de impuestos, el presidente ha sido contundente y ha rechazado cualquier reducción de los tributos. "El PP siempre propone bajar impuestos, pero nunca lo aplica. Montoro dijo que iba a bajar impuestos y luego subió 50. Seamos serios. El PP tiene tres problemas: la corrupción, su problema con la ultraderecha y que bajar impuestos no es un proyecto de país. El estado de bienestar es la piedra angular de la cohesión como país. Todos los que anuncian bajar impuestos, apuestan por recortes. Esto es un clásico, el PP cuando está en la oposición pide bajar impuestos y cuando llegan se lo suben a la clase media y trabajadora. El impuesto más caro es el de la corrupción".

Por último, se ha mantenido escéptico acerca de si saldrá adelante la reforma de topar el precio del gas a 30 euros el megavatio hora, que necesita el visto bueno de la Comisión Europea. "Lo que interesa es que esta reforma de Portugal y España va a beneficiar a los españoles a la hora de pagar el precio de la luz". Por otro lado, Sánchez ha aprovechado para lanzar un recado a las eléctricas, "si cobras a precio de gas y produces a precio de las renovables es evidente que un beneficio te estás llevando".