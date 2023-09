El mes de septiembre muestra la realidad para alquilar en las grandes ciudades

Con el final del verano las grandes ciudades se llenan a medida que las zonas de costa se van vaciando. Durante los meses de julio y agosto lugares como Madrid parecen descansar de la vida frenética que le espera a partir del mes de septiembre. Muchos jóvenes dejan atrás sus lugares de residencia en busca de oportunidades para estudiar o trabajar en la grandes urbes.

En este contexto, buscar alquiler de pisos o habitaciones se antoja una tarea imposible para muchos. La alta demanda que existe, sumado a la baja oferta actual, ha disparado los precios del alquiler en toda España. Ante esta compleja situación la única opción que tienen la mayoría de los jóvenes es compartir piso, sin embargo, tal y como se encuentran los precios en la actualidad parece un lujo para muchos.

Según un informe publicado por el portal inmobiliario Idealista la oferta de habitaciones en piso compartido ha crecido un 34% en el último año. Compartir vivienda en España cuesta 455 euros mensuales en estos momentos, un 50% más que hace 5 años y un 78% más respecto al año 2015, cuando de media el precio se situaba en 258 euros al mes, informa Fotocasa. ''El salario medio en España es de 2.100 euros al mes, pero la recomendación es no gastar más del 30% en el alquiler, lo que hace que la mayoría no pueda permitirse un alquiler completo que ronda los 900 euros. El alza de precios en alquiler ha llevado a que muchos compartan vivienda como única opción asequible para los jóvenes'' explica María Matos directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Existen grandes diferencias entre comunidades respecto al precio del alquiler de habitaciones. Desde Fotocasa señalan que hay dos comunidades con un precio medio por encima de los 500 euros, lo que supone casi el 50% del Salario Mínimo en España, son Cataluña y Madrid, con una media de 565 y 502 euros al mes. En el segundo escalón, superando los 400 euros, se encuentran Navarra, el País Vasco, Baleares y Canarias. Respecto a las ciudades, Barcelona encabeza la lista con un precio medio de 590 euros mensuales. Le siguen Bilbao con un promedio de 536 euros al mes, seguido muy de cerca por L'Hospitalet de Llobregat con 534 euros al mes, y Madrid Centro con 522 euros mensuales.

Con esta situación parece imposible que las nuevas generaciones puedan emanciparse, siendo además España el país de la Unión Europea con mayor paro juvenil. Incluso los jóvenes con un trabajo cualificado tienen grandes dificultades para independizarse. ''Mi pareja y yo estamos viviendo una situación muy frustrante. Llevamos tiempo buscando piso para alquilar pero los precios tan altos y las duras condiciones que imponen los propietarios lo hacen imposible. Además, los alquileres para jóvenes que ofrecen desde la Comunidad de Madrid tienen una larga lista de espera, de 1 a 2 años, nos dijeron", señala Alberto Fernández, podólogo de 26 años.

''Cuando aterricé en Madrid hace cuatro años tuve que empezar a buscar piso 5 meses antes. Fue un caos coincidir con las inmobiliarias y propietarios para cuadrar las visitas los mismos días que yo subía a Madrid ya que soy de Sevilla. Muchas alternativas que tenía se cogían muy rápido por lo que las opciones eran muy bajas. Ahora sigo en el mismo piso que hace cuatro años y, aunque me gustaría cambiar, cada vez que miramos otros sitios hay muy poca oferta. Además, los precios están más altos que nunca. Seguramente me tenga que quedar compartiendo piso muchos años más'', indica Raquel Sinde, trabajadora de BNP Paribas.

No obstante, además de la dificultad que tienen los jóvenes con los altos precios, existen otros problemas a la hora de alquilar un piso o una habitación. En muchos casos la alta demanda provoca que se tenga que alquilar la vivienda sin poder verla físicamente ya que es muy probable que otra persona te la quite. Así, se pueden producir diferentes estafas o engaños, desde mentir con las dimensiones o con las fotos, hasta poner una publicación falsa e intentar timar a los clientes.

''No voy a recuperar mi dinero''

Este es el caso de una chica de Bilbao que acaba de llegar a Madrid y que prefiere no desvelar su identidad. Ella cuenta a La Información que ha sido víctima de una estafa a través de una oferta que aparecía en uno de los portales inmobiliarios más conocidos. ''Hablé con mi supuesta compañera de piso durante varios días, ya que era el número que aparecía en Idealista. Ella me facilitó el teléfono del casero y me puse en contacto con él. Hablé con el dueño para entrar en septiembre y me envió el contrato. Lo revisé y no vi ninguna irregularidad. Aparecía el número de DNI, su pasaporte, la cuenta bancaria... Me pidió que le abonara el primer mes y la fianza, es decir 1.200 euros. Yo accedí sin ver el piso físicamente ya que era la única opción que me quedaba al tener que empezar a trabajar a los pocos días. Desde el momento que le pagué, ni el casero, ni mi supuesta compañera volvieron a responderme a mensajes, ni a llamadas. He denunciado y supuestamente van a investigar. Pero parece imposible que recupere los 1.200 euros que di.''