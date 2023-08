La oferta de alquiler en piso compartido se dispara un 34% y el precio se eleva un 3%

Las subidas en el precio del alquiler que ha experimentado toda España, ha obligado a algunos inquilinos a tener que alquilar el resto de habitaciones de sus casas. Sin embargo, la oferta de pisos compartidos ha aumentado un 34% por el rechazo que se ha generado a la compra de vivienda ante el incremento del Euríbor.

Sin embargo, cuando la demanda sube, el precio también, por lo que ahora ahora el alquiler en piso compartido aumenta un 3% hasta los 350 euros mensuales. La mayor subida de oferta ha sido en Castellón de la Plana, donde ha crecido un 156%, seguido de Almería, donde ha incrementado un 98% y algo menos en Alicante (81%), Lleida (77%), Albacete (68%) o Murcia (67%).

De este modo, en todas las capitales de provincia hay una mayor oferta de habitaciones disponibles que hace un año, excepto en Santa Cruz de Tenerife, donde se ha reducido un 31%, indica Idealista. En Barcelona el incremento ha sido del 63%, mientras que en Madrid se ha quedado solo en un 10% más. Las menores subidas se han visto en Vitoria (1%), León (5%) y Palencia (5%).

El aumento de precios de Barcelona supera el de Madrid

En relación con los movimientos en la oferta disponible y de las subidas del precio del alquiler, los precios en las capitales han sido mayoritariamente alcistas, apunta el portal inmobiliario.

Ávila y Palma, dos capitales que comparten el porcentaje de subida más elevado de España (+19%): Les siguen los incrementos en Castellón de la Plana (16%), Málaga (14%), Sevilla, Cádiz y Pamplona (13% en los tres casos). En Barcelona, los precios se han encarecido un 8%, mientras que en Madrid lo han hecho un poco más suave, con un alza del 7%.

San Sebastián es la única ciudad en la que el precio de las habitaciones se ha reducido en el último año, al caer un 2%. En un total de seis capitales los precios se mantuvieron sin cambios en estos últimos 12 meses: Palencia, Segovia, Cáceres, Salamanca, Huelva y Almería.

Barcelona es la ciudad con los alquileres de habitaciones más caros de España, ya que alcanzan los 485 euros mensuales de media. Le siguen Palma (475 euros), San Sebastián (450 euros), Madrid (450 euros), Málaga (400 euros), Bilbao (400 euros) y Pamplona (395 euros).

Ciudad Real es, en cambio, la ciudad más económica de entre las analizadas por Idealista (180 euros mensuales), seguida por Badajoz (199 euros), Zamora, Palencia, Lugo y Cáceres (200 euros en las cuatro ciudades).

El perfil de las personas que comparten piso

Las personas que comparten piso en España tienen un perfil similar al que tenían el año pasado, indica Idealista. La edad media, no obstante, sí ha subido, hasta los 34 años. También son inquilinos que viven en el centro de las grandes ciudades, no fuman ni permiten que se fume en la vivienda y no tienen ni admiten mascota.

La edad media de los habitantes de un piso compartido varía en función de la zona geográfica. Los habitantes con mayor edad media se encuentran en Cádiz (con una media de 58 años), seguido por Vitoria (44 años), Santa Cruz de Tenerife, Pontevedra y Palencia (40 años en los tres casos).

En Madrid y Barcelona la edad media está situada en los 32 años, pero las ciudades de Córdoba (26 años), Granada (27 años), Salamanca, Ciudad Real, Sevilla y Valencia (28 años en las cuatro ciudades) tienen los inquilinos más jóvenes.

Zonas calientes para la oferta de habitaciones

El 54% de las ofertas de habitaciones en alquiler se encuentran situadas en las ciudad de Madrid (26% del total), Barcelona (12%), Valencia (9%) y Sevilla (7%).

Le siguen los mercados de Zaragoza (4%), Granada (4%), Córdoba (3%) y Salamanca (3%). La suma de las 30 capitales de provincia en las que menos habitaciones hay solo supondría el 13% del total del parque disponible.