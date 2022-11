Solo un 14% de ocupados teletrabajó en 2022, una media de 3 días a la semana. 

El 14% de los ocupados en España de 16 a 74 años (3,3 millones de personas) teletrabajó en 2022, frente al 17,6% registrado en 2021, según la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los Hogares, publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recoge Europa Press.

Sin embargo, un 18,9% de los encuestados aseguró que no había teletrabajado la semana anterior, a pesar de que su empresa les daba esa opción. Por su parte, un 67,1% de los ocupados declaró que no teletrabaja porque su puesto de trabajo no se lo permitía.

La franja de edad en la que predomina el teletrabajo es la de los 35 a los 44 años, con un 16% de los ocupados en esta situación, seguido de las personas de entre 25 y 34 años, con un 15,5%. El trabajo a distancia cae al 7% entre los ocupados menores de 25 años, que registran las tasas más altas entre los ocupados a los que su trabajo no les permite teletrabajar, con un 85,8%. Los ocupados de 65 a 74 años optan por el trabajo presencial aunque su empresa les permita el teletrabajo, con un 25% de los ocupados de este grupo de edad en esa situación.

Por sexo y comunidades

Si miramos las diferencias en las cifras de teletrabajo por sexo encontramos que el porcentaje de mujeres que trabaja online es del 14,3%, por encima de la media nacional, y superando el porcentaje de los hombres, de los cuales solo teletrabajan el 13,7% de ocupados.

Por comunidades autónomas, Madrid y Cataluña siguen a la cabeza, aunque también muestran descensos en comparación con los datos de 2021. Así, en Madrid la tasa de ocupados que teletrabajan es en 2022 del 24,9%, 9,6 puntos porcentuales menos que en 2021. En Cataluña, el porcentaje de ocupados que teletrabaja se ha reducido en 1,6 puntos porcentuales, hasta el 21,8% este año.

Subida lenta entre los ocupados con menos formación

El nivel de estudios también se refleja en el porcentaje de teletrabajo, con los ocupados con mayor formación entre los que más eligen el trabajo a distancia. El 26,8% de los ocupados con estudios universitarios eligió esta opción, 6,6 puntos porcentuales por debajo de los datos de 2021. Sin embargo, entre aquellos con estudios de primera etapa de secundaria e inferior la tasa de teletrabajo pasa del 1,3% en 2021 al 1,7% de 2022.

Por tipo de contrato, han teletrabajado el 15,4% de los ocupados por cuenta ajena con contrato indefinido, frente al 6,9% de los que tenían contrato temporal. En 2021, esos porcentajes fueron del 19,8% y del 10,2%, respectivamente.

Por ocupación, los mayores porcentajes se dan en profesionales científicos e intelectuales, con un 26,2%, aunque esa tasa refleja una caída de 11 puntos en comparación con 2021. Entre los perfiles técnicos y profesionales de nivel medio, la tasa de teletrabajo descendió 8 puntos porcentuales en un año, hasta el 24,8% de 2022.

En cuanto a las características del hogar, el teletrabajo está más presente en los que tienen mayores ingresos mensuales netos. Así, han trabajado online el 29,1% de los que disponen de 3.000 euros o más, frente al 6,2% de los que tienen menos de 1.600 euros. Aquí también se aprecian cambios en comparación con los datos de 2021, con una caída del 3,2 puntos porcentuales en el caso de los primeros y de 2,4 puntos entre los segundos.

Teletrabajo, una media de 3 días semanales

El 33,6% de las personas que han trabajado online en 2022 lo ha hecho todos los días, frente a un 26,1% que ha trabajado a distancia entre tres y cuatro días. De media, los ocupados trabajaron online 3,1 días a la semana, frente a los 3,5 de 2021.

Las personas que han teletrabajado han valorado de forma muy positiva su experiencia, con una media de 8,4 puntos sobre 10. Por sexo, los hombres han otorgado una puntuación media de 8,5 puntos y las mujeres de 8,3. Por edad, los ocupados de entre 65 y 74 años dan una puntuación de 8,6 puntos sobre 10 a su experiencia con el teletrabajo, mientras que el grupo de los más jóvenes (16 a 24 años) otorga un 8,2 puntos.