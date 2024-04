Sólo uno de cada diez autónomos prevé contratar durante los próximos meses. 

La cifra de autónomos que considera que su negocio crecerá durante los primeros meses de este año se ha incrementado respecto al ejercicio anterior, al igual que la percepción de la situación económica de España. Todo ello, a pesar de que sólo un 10% de ellos prevé contratar en los próximos meses.

El 'Barómetro de abril de 2024' de ATA recoge que uno de cada cuatro autónomos (25,8%) cree que su negoció crecerá en los próximos meses, porcentaje muy superior al 16,2% registrado en enero de 2024, aunque un 24,1% no es tan optimista y considera que su situación empeorará de cara a los próximos meses, y la mayoría prevé que su situación se mantendrá igual (40,8%). Además, tres de cada diez autónomos (30,5%) afirma que su negocio ha crecido en comparación con el mismo trimestre del año anterior y únicamente el 27,3% de los autónomos afirma que lejos de crecer, su negocio ha descendido.

Por su parte, también se percibe un mayor optimismo entre el colectivo, ya que el 71,7% tienen una visión negativa de la economía española en general, casi diez puntos porcentuales menos que hace tres meses, cuando era el 80,7% el que manifestaba una opinión negativa, mientras que un 4,3% valora la economía de manera "muy positiva" y el 19,4% de manera positiva, una "ligera mejoría" frente a anteriores barómetros.

Contratación de trabajadores

Un 10% de los autónomos en abril considera que va a contratar nuevos trabajadores y aumentar su plantilla en los próximos meses, porcentaje superior al 8,2% registrado en enero de 2024, y que obedece al "inicio de la campaña turística", según destaca Amor. A pesar de que este porcentaje puede resultar menor, el presidente de ATA ha recalcado que es una "cifra importante", sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de los autónomos mantendrá plantilla, concretamente, el 62,4%.

No obstante, como previsión del empleo de su negocio de cara a los próximos meses y con la temporada de verano a las puertas, un 14,8% de los se trabajadores por cuenta propia se muestra pesimista y afirma que tendrá que disminuir la plantilla de seguir las cosas como hasta ahora.

"Trabas y situación política"

"A pesar de que hay una ligera mejoría respecto a anteriores barómetros, porque sube los que lo valoran de forma positiva, las trabas y la situación política hace que los autónomos no vean el corto tiempo de manera positiva", ha recalcado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

En lo referente a la facturación, el 34,5% de los trabajadores por cuenta propia afirma que su facturación ha aumentado en el primer trimestre del año, pese a que para el 80,2% los gastos también se han incrementado en el último año, un porcentaje que supone una caída de siete puntos porcentuales respecto al barómetro previo.

De esta manera, únicamente el 4,3% de los autónomos encuestados en el Barómetro de ATA afirma haber experimentado una reducción de sus gastos en el último año. Por ello, el 62% de los trabajadores por cuenta propia dice haber tenido que subir los precios dada la insostenibilidad de la situación y solo el 33,1% ha asumido la subida de los gastos y ha mantenido los precios del año pasado. Ante esta situación, seis de cada diez autónomos (61,7%) asegura que si todo sigue como hasta ahora se van a ver obligados a subirlos de cara a los próximos meses.

La inflación, la principal preocupación

En relación a las principales preocupaciones entre los trabajadores por cuenta propia, la inflación junto con las cotizaciones y los impuestos han sido las principales losas que han puesto seriamente en riesgo la continuidad de muchos negocios. Así, la subida de los precios afecta a nueve de cada diez autónomos (89,2%), el hacer frente a los impuestos dificulta el negocio a el 88,7% de los autónomos encuestados y hacer frente a las cotizaciones afecta al 82,9% del colectivo.

En el lado contrario, el coste de los alquileres no afecta al 42,3% de los autónomos encuestados, seguido de la subida de los tipos de interés, donde uno de cada cuatro (25,7%) afirma no verse afectados por la subida que registraron en los últimos meses.

Morosidad y financiación

Por otra parte, el 68,9% de los autónomos afirma que no ha acudido a una entidad bancaria a solicitar financiación frente a uno de cada cuatro (28,2%) que sí que la ha solicitado, de los que al 3% ésta les ha sido denegada. De los que afirman no haber solicitado la financiación, el 41,2% dice no necesitarla, pero un 27,7% de los trabajadores por cuenta propia encuestados afirma que no ha solicitado financiación en este primer trimestre del año porque está en una situación en la que no puede endeudarse más.

En relación a la morosidad, el 37% de los autónomos se ve afectado por la misma, porcentaje ligeramente inferior al 38,2% registrado en enero de 2024 y al 40,1% de septiembre de 2023, pero aún muy superior al 33,5% registrado en el Barómetro de junio de 2023. El 21% de ellos dice soportar la morosidad por parte sólo de entidades privadas, el 11,2% tanto públicas como privadas y el 4,8% por parte de las administraciones públicas.

Las ayudas europeas siguen sin llegar

El 27,8% de los autónomos afirma haber accedido a alguna de las ayudas europeas que forman parte de los fondos Next Generation, por lo que más de un 70% de los trabajadores por cuenta propia siguen sin acceder a estos fondos. Entre los que sí han accedido ayudas, las ayudas para digitalizar las empresas las más solicitadas por los autónomos españoles, concretamente por el 20,5% de los autónomos encuestados (P28). En cuanto a la ayuda concreta para el programa Kit Digital, el 35% de los autónomos afirma haberla solicitado o tiene pensado hacerlo a corto medio plazo.