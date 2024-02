Me han robado la cuenta de Spotify: ¿cómo solucionarlo?

Más allá de atacar cuentas de correo electrónico y plataformas de pago, los ciberdelincuentes también tratan de hacerse con cuentas de Spotify, siendo su principal objetivo aquellas cuentas con suscripción Premium que puedan aprovechar para usar sus funciones sin pagar. En algunos casos permiten al usuario conservar el acceso mientras usan su cuenta sin permiso, mientras que en otras se cambia la contraseña y se actualiza el nivel de suscripción, e incluso se venden.

No obstante, no se trata de un problema que solo afecte a cuentas de pago, ya que las gratuitas también corren peligro, en este caso para usarse para recopilar información para posteriores ataques de phishing o para reunir nombres de usuario y contraseñas que se puedan usar en otros servicios. Tanto en un caso como en otro, algunas estrategias delictivas en la red van dirigidas a manipular las cifras de streaming, reproduciendo una misma canción en bucle para que gane popularidad en la plataforma.

De esta manera, si te encuentras con que algunas listas de reproducción cambian o no aparecen, si la música se reproduce de forma aleatoria, si hay cambios de suscripción no autorizados, si se ha cerrado la sesión en todos tus dispositivos o si tus datos de acceso no funcionan, desconfía e inicia los pasos para recuperar tu cuenta robada de Spotify.

Qué hacer si te han robado la cuenta de Spotify

Dado el caso en el que hayas sido víctima de un hackeo de tu cuenta de Spotify, lo primero que debes hacer es trata de cambiar tu contraseña, para lo cual deberás acudir a la página "Restablecer contraseña" de Spotify, donde tras introducir tu nombre de usuario o dirección de correo electrónico, pulsarás en "Enviar" y la plataforma de música en streaming te hará llegar un código de restablecimiento por correo electrónico. Tras pulsar en el enlace podrás crear una nueva contraseña.

A continuación, deberás cerrar sesión en todos tus dispositivos, ya que es posible que hayas usado tu cuenta en smartphones, ordenadores, tablets…, de manera que, si haces este paso, los usuarios no deseados no podrán acceder sin la nueva contraseña. Podrás cerrar la sesión a través del menú de "Configuración", donde en el apartado "General" encontrarás el botón "Cerrar sesión en todas partes".

Hecho lo anterior, para mejorar tu seguridad es aconsejable que revoques el acceso a las aplicaciones de terceros que puedan estar conectadas a tu cuenta de Spotify. En el apartado de configuración, acude a "Cuenta" y en el menú "Apps", quita el acceso a todas ellas, de manera que puedas evitar que algún ciberdelincuente pueda llegar a entrar a tu cuenta a través de ellas.

Si, por el contrario, el ciberdelincuente ha cambiado tu nombre de usuario o contraseña de Spotify, el proceso será más complejo y tendrás que contactar con el equipo de asistencia de Spotify. Aunque el tiempo de recuperación puede ser bastante lento y pueda llegar a ser necesario aportar documentación que permita verificar tu identidad y demostrar que la cuenta es tuya, una vez que sea confirmada por parte de la plataforma de streaming, te podrán devolver tu cuenta.

Para evitar este tipo de situaciones es recomendable establecer una contraseña única y segura para Spotify, además de evitar compartir la cuenta con otras personas, ya que podría poner en peligro tus datos de inicio de sesión. De igual manera, se deben evitar las aplicaciones oficiales y hacer uso tan solo clientes oficiales de Spotify, así como tener cuidado con las estafas de phishing que son utilizadas para robar información personal.