La subida de tipos reducirá el consumo y frenará la economía, según los expertos

Todos los expertos apuntan hacia la misma dirección: la nueva subida de los tipos de interés en 0,75 puntos, decidida este jueves por el BCE para tratar de frenar la inflación que afecta a todo el continente, hará que siga subiendo el euríbor. Con ello, prevén un nuevo encarecimiento de las hipotecas y que se reduzca aún más el poder adquisitivo de los hogares españoles, impactando también en empresas y mercados y, por tanto, ralentizando la economía.

La incertidumbre en la que están sumidas las principales economías europeas, como ya ocurriera en crisis anteriores y que en este caso deriva de la invasión rusa de Ucrania, contribuye a aplazar decisiones de compra y endurece las condiciones de financiación de particulares y empresas. El efecto más directo de esta subida de tipos se reflejará sobre las hipotecas, que incrementan su coste. El euríbor a 12 meses, indicador de referencia en España para calcular los créditos, lleva pleno de subidas durante este año y han sido más acusadas desde junio, tras los anuncios del BCE.

El analista de IG Sergio Ávila explica que el aumento de los tipos influye negativamente en el poder adquisitivo de las familias hipotecadas, ya que las cuotas de estos créditos aumentan a medida que lo hace el euríbor, por lo que tienen que destinar una parte mayor de sus ingresos al pago de la hipoteca. Otros reconocidos expertos como el director de Estudios Financieros de Funcas, Santiago Carbó, no creen que la cosa vaya a ser tan grave y consideran que solo afectará a quienes ya tienen problemas financieros y están muy endeudados, al tiempo que recuerda que el crédito ha estado "anormalmente barato" en los últimos años.

Impacto negativo en el consumo y positivo en el ahorro

Otro de los efectos que puede tener la subida de tipos es el impacto en el consumo, según otros expertos consultados, que advierten de que cuando aumentan los intereses "tiende a reducirse" el gasto en bienes que no son de primera necesidad como móviles de alta gama, automóviles y otras compras realizadas a plazos, lo que incide en el crecimiento económico. El precio de los préstamos se fija en función de los tipos, por lo que todo lo que implique pedir financiación se encarecerá debido a que tendrá que pagar un interés mayor, recuerdan las fuentes.

Pero no todo iban a ser malas noticias, ya que tanto los ahorradores de toda la vida como las familias que opten por reducir el consumo y aumentar su colchón financiero contarán en esta ocasión con un incentivo que no tuvieron en la crisis del covid: la remuneración de sus depósitos. La competitiva banca española afila ya sus armas para librar la enésima guerra de los depósitos con ofertas de momento contenidas, pero que podrían ir mejorando antes de finales de año, en función de la evolución de los tipos. Los expertos tienen claro que este aumento no cubrirá la alta inflación (9,1 % en la eurozona y 10,4 % en España en agosto), por lo que, para ellos, los depósitos seguirán siendo una opción de inversión carente de atractivo.

¿Cómo impactará en las empresas? ¿Contendrá la inflación?

El alza de tipos afectará también a las empresas, que tendrán menos acceso al crédito y a un precio mayor, lo que se puede traducir en un estrechamiento de sus márgenes de beneficio, alertan los expertos. En el caso de las pymes, la patronal Cepyme vaticina que la medida del BCE dificultará aún más su situación, ya que arrastran un fuerte endeudamiento desde la pandemia y una contracción de márgenes inducida por la inflación.

Economistas expertos en materia financiera confían en que la subida de tipos de interés anunciada por el BCE ayude a moderar la inflación a partir del próximo año, aunque el posible corte de suministro del gas ruso podría reavivar la inflación. Esta durará "por lo menos hasta 2023 y con una fuerte desaceleración", aseguraba recientemente Santiago Carbó, que avisaba también de que se prolongará aún más si la economía entra en una espiral de precios y salarios, "de ahí la importancia de un pacto de rentas".