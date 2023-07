Sumar espera pactar con el PSOE controles en el precio de alquileres y alimentación.

Sumar no quiere esperar a que Alberto Núñez Feijóo negocie una posible investidura. El portavoz de la formación Ernest Urtasun ha señalado esta mañana que no existe ninguna otra alternativa a un gobierno de su partido con el PSOE y ha instado al partido que lidera Pedro Sánchez a que se siente a negociar ya un programa de gobierno y la estructura del mismo. Urtasun, sin embargo, no ha querido asentar líneas rojas y apenas ha dado pistas sobre cuáles serán sus exigencias de cara al posible futuro gobierno, aunque sí ha citado los precios del súper y la vivienda como algunos de sus ejes, que también son claves en su programa. "Hemos sido muy insistentes con la cesta de la compra, los alquileres o los precio de los alimentos y nos gustaría que se vieran reflejados en la estructura de Gobierno", ha señalado.

A partir de ahí, sin embargo, las pistas han sido pocas. A pesar de la insistencia de los periodistas no ha querido avanzar cuáles serían sus hipotéticas exigencias en número de ministerios. Sólo ha precisado que la ambición de la formación es "tener un peso muy relevante". En esta misma línea tampoco ha querido avanzar si se pondrá del lado de los partidos independentistas para presionar a Pedro Sánchez a que se abra a un referéndum en Cataluña, tal como existe Junts, que va a ser clave para pactar una posible investidura del presidente en funciones.