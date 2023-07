Turull (Junts) descarta investir a Sánchez: "No lo veo ahora mismo por ningún sitio"

Junts descarta investir a Sánchez por ahora: "No lo veo ahora por ningún sitio".

Un nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se complica. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha preguntado al candidato del PSOE y presidente en funciones si está dispuesto a ofrecer a Junts para que avale su investidura y ha advertido de que por el momento no ve la posibilidad de apoyar a Sánchez "por ningún sitio ahora mismo". "Más que movernos nosotros, quien se tiene que mover son aquellos que quieren obtener la Presidencia del Gobierno", ha considerado este lunes en una entrevista en Rac 1 recogida por Europa Press.

Junts consiguió siete escaños en las elecciones generales de este domingo --respecto a los ocho que tenía--, los mismos que ERC, quien tenía 13, mientras que la CUP no obtuvo representación. Las fuerzas independentistas han perdido diputados pero su peso es determinante en el Congreso, ya que son imprescindibles para que la izquierda se mantenga en el Palacio de la Moncloa, al depender PSOE y Sumar de sus apoyos.

Turull ha advertido de que no se sienten "en ningún sentido obligados a elegir" entre el candidato socialista, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha calificado de trampa emocional referirse a ambas opciones como una dicotomía. "No estamos apostando por la repetición de elecciones ni por la no repetición de elecciones", ha avisado, y ha dicho que serán leales a sus compromisos con los electores.

Ha exigido el referéndum como la herramienta central para resolver el conflicto político y como una exigencia de Junts, y ha advertido: "Si hay amnistía, pero no hay referéndum, volvemos a lo mismo".

Unidad del independetismo

El primer secretario de Junts ha insistido en que su formación se centrará en "retomar la unidad estratégica" en el independentismo, que a su juicio no puede desaprovechar la situación para exigir el cumplimiento de sus demandas. En esta línea, ha abogado por "volver todo el independentismo al carril del medio" y hablar durante todo el mes de agosto y principios de septiembre.

"Lo tenemos que intentar, es lo que la gente nos reclama y nosotros estamos al servicio de la gente", ha insistido. Ha vuelto a rechazar participar de la "telaraña de la gobernabilidad del Estado", que asegura que no cumple con sus compromisos, en alusión a la estrategia de ERC durante la última legislatura.

De cara a la manifestación convocada por entidades independentistas el 11 de septiembre, ha llamado a la movilización y ha pedido llegar a la Diada el máximo de unidos y determinados: "El año pasado no nos gustamos nada, porque hubo una parte que llamó a no acudir a la manifestación".