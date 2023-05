Los trabajadores ferroviarios de Reino Unido van a la huelga en pleno Eurovisión.

Reino Unido se enfrenta a una nueva jornada de huelga en busca de una mejora de los sueldos. En eta ocasión son los trabajadores de hasta 14 compañías ferroviarias británicas están llamados a secundar los paros para lograr su petición de mejora salarial, y todo ello este sábado cuando se celebra el certamen de música de Eurovisión en Liverpool (Inglaterra), lo que podía afectar a numerosos usuarios.

Los miembros del sindicato Ferroviario, Marítimo y de Transporte (RMT, por sus siglas en inglés) ha convocado esta medida de fuerza tras rechazar una oferta de incremento salarial del 5%. El paro afectará especialmente a los tramos ferroviarios con destino a la ciudad de Liverpool, en el noroeste de Inglaterra, donde esta noche tendrá lugar la final del popular certamen de Eurovisión.

El Grupo de Entrega Ferroviaria (RDG, en inglés), que representa a las 14 compañías, ha pedido a los pasajeros que planifiquen sus viajes antes de desplazarse porque habrá pocos servicios de trenes. El secretario general de RMT, Mick Lynch, dijo hoy a los medios que lamentaba el paro, pero que los viajeros habían tenido "mucho tiempo para hacer planes", ya que se convocó con bastante anticipación.

"Esto es parte de una larga campaña, (porque) aún no tenemos un acuerdo, llevamos casi un año, no hay ninguna oferta que podamos aceptar. A pesar de las negociaciones constantes, no tenemos una oferta que nuestros miembros encuentren aceptable, por lo que la campaña continúa", puntualizó Lynch.

"Queremos un acuerdo salarial" porque "no hemos tenido un aumento salarial para nuestros miembros durante cuatro años", agregó el secretario general, que lamentó la interrupción de los viajes. "No queremos perturbar la vida cotidiana de las personas y sus actividades, las huelgas son desafortunadas y perturbadoras, esa es su naturaleza. Lo sentimos, ojalá podamos llegar a un acuerdo pronto, pero depende del Gobierno", puntualizó.

En los últimos meses, diversos sectores -como médicos en residencia, enfermeras o empleados de correos- han ido a la huelga en reclamo de mejora salarial por el alza del coste de vida, ya que la inflación interanual británica se sitúa en el 10,1%.