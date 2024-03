Sueldos de 62.000 euros y casa pagada para trabajadores españoles en Noruega

Si te encuentra a la búsqueda de empleo esta puede ser tu oportunidad de alcanzar un sueldo que supera los 50.000 euros brutos anuales. Noruega está buscando 10 trabajadores en España para cubrir diferentes vacantes en el país. En una oferta de empleo publicada en Infojobs, se ofrece vacantes para profesionales de la Enfermería. Los elegidos podrán disfrutar de un contrato indefinido.

Todos los aspirantes que deseen formar parte de este proceso de selección deben inscribirse en la web del portal de empleo y acreditar que se cumplen con los requisitos mínimos exigidos. Es importante destacar que para poder aplicar a estos trabajos para especialistas en Enfermería no es necesario contar con experiencia previa.

Requisitos para trabajar como enfermera en Noruega

Trabajar en el Sistema Sanitario Público de Noruega como enfermera es muy sencillo. Tan solo hay que contar con los requisitos exigidos en cuanto a formación universitaria y enviar el CV para ser valorado.

Imprescindible Grado en Enfermería o equivalente expedido por una Universidad de la Unión Europea.

Valorable Máster u otras titulaciones en el ámbito sanitario.

Capacidad de adaptación a diferentes entornos culturales.

Perfil dinámico, orientado al cuidado holístico del paciente.

Condiciones de las enfermeras en Noruega

El Sistema Sanitario Público de Noruega ofrece contrato indefinido a los 10 enfermeros que sean seleccionados. En la oferta de empleo publicada se detalla que el salario se sitúa entre los 52.000 y los 62.000 euros brutos anuales, según convenio y antigüedad. Además, se estipula en la retribución una paga de verano del 12% del salario bruto acumulado en el año anterior. La oferta detalla que los elegidos tendrán a su disposición alojamiento y gastos de la vivienda a cargo de la empresa. También se paga el traslado del viaje inicial desde España a Noruega así como el programa anual de viajes.

En cuanto al horario de trabajo, Noruega ofrece a sus enfermeras turnos de mañana, tarde o noche según las necesidades del servicio.

Si no conoces el idioma, no es una excusa para no presentarse puesto que se ofrece a los seleccionados cursos de noruego con profesores nativos que te ayudarán a aprender de la forma más rápida y eficaz, y especialmente el noruego sanitario.

El Sistema Sanitario Público de Noruega ofrece seguimiento personalizado y orientación en todos los trámites burocráticos que se deben hacer al llegar a Noruega, siempre con miembros del equipo que hablan español.