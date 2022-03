Los efectivos trucos de una pareja para librarse de una deuda de 47.000 euros

Well Kept Wallet

En ocasiones las personas acumulan deudas sin darse cuenta. Tanto al pedir un préstamo para comprar un coche o financiar un programa de estudios hasta por los intereses que cobra el banco debido a las tarjetas de crédito que tenemos a nuestro nombre. Esto es precisamente lo que les ocurrió a una pareja estadounidense, Deacon y Kim Hayes, que después de casarse se dieron cuenta de que habían acumulado muchos créditos.

Al verse ahogados por las deudas decidieron tomar cartas en el asunto. Su objetivo era pagar el total, que ascendía a más de 52.000 dólares, lo que al cambio son unos 47.000 euros, en tan solo 18 meses. Su estrategia se basaba en aplicar métodos agresivos de ahorro y limitar todo lo posible sus gastos diarios.

Además, también buscaron trabajos adicionales para conseguir un extra mensual y cumplir su principal objetivo. Deacon, que ahora trabaja como asesor financiero en su propia empresa Well Kept Wallet, ha destacado en CNBC Make It algunos de sus principales consejos para conseguir resolver su deuda.

Conocer todos tus gastos

Antes de establecer una estrategia de ahorro, la clave es llevar un exhaustivo control de gastos. Para Hayes recopilar todo lo que compras y saber dónde se dirige tu dinero puede resultar muy útil. "Cuando lo hice, descubrí que el préstamo de mi coche era muy superior al valor del mismo", señala. Después de vender el vehículo pudo liquidar una deuda de más de 15.000 euros.

Limitar el consumo

Por otro lado, una buena forma de ahorrar y conseguir dinero suficiente para pagar los préstamos pendientes es poner límites a los gastos variables. Esto también puede conseguirse cambiando o adaptando el estilo de vida. La pareja hizo este paso mediante sobres donde metían un presupuesto fijo para cada sector como alimentación, ocio o facturas.

Buscar mejores ofertas

Por último, es muy aconsejable recopilar todas las facturas fijas que debas pagar al mes y tratar de acordar tarifas más asequibles con los proveedores. Este método puede reducir considerablemente los costes mensuales de algunos servicios como la luz, el gas o el acceso a Internet en el hogar.