El túnel de Atocha-Chamartín conectará los AVE de toda España a partir de 2022 

Ya hay fecha. El túnel de alta velocidad entre las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín entrará en servicio durante el primer trimestre de 2022, lo que supondrá conectar todas las líneas de alta velocidad de España que pasan por Madrid, de Norte a Sur, sin tener que cambiar de tren. Así lo ha anunciado en una entrevista a Europa Press la presidenta de Adif, María Luisa Domínguez, que explica que los operadores ya están realizando las pruebas, con la previsión de que el túnel entre en funcionamiento en el primer trimestre del año que viene.

"Este eje va a ser absolutamente estratégico para la red de alta velocidad. Ahora hay dos redes, la que parte de Chamartín hacia el Norte y Noroeste y la que sale de Atocha hacia el Sur y Sureste. La apertura del túnel unificará las dos redes y permitirá explotar los recorridos transversales", ha señalado. De esta forma, los trenes que partan del Norte podrán cruzar Madrid sin necesidad de que los viajeros tengan que cambiar de tren o coger un Cercanías para bajar hasta Atocha, y viceversa, pudiendo así conectar todo el país.

La única línea que en principio no podrá hacerlo es la de Madrid-Barcelona, que actualmente llega a Atocha y, pese a la apertura del túnel, no podrá llegar hasta Chamartín. En cualquier caso, Domínguez ha avanzado que ya se está trabajando para solucionar este problema. Debido a que las pruebas se tienen que hacer de principio a fin de línea, se están demorando más que en otros corredores, puesto que hay que probar todas las conexiones posibles que pasan por Madrid y empiezan o acaban en el resto de España. No obstante, las prácticas de fiabilidad ya están prácticamente terminadas y los operadores ya están realizando sus pruebas.

Otras de las infraestructuras clave, no solo para Madrid sino para el conjunto de España, es la futura conexión de la alta velocidad con el Aeropuerto de Barajas. La presidenta de Adif ha adelantando a Europa Press que entre 2024 y 2025 ya podría llegar el primer AVE al aeropuerto madrileño.

La fase 1 plantea que los trenes compartan la vía del cercanías, una alternativa para la que ya se está trabajando en su estudio informativo y cuyas obras se prevé licitar el próximo año. Para que la alta velocidad llegue a Barajas por una vía independiente todavía habrá que esperar mucho más.

El Prat, Reus y Girona

En cuanto a Cataluña, Domínguez asegura que la cancelación del proyecto de ampliación de El Prat el pasado verano no afecta a otros muchos trabajos que el gestor ferroviario ya estaba realizando en los aeropuertos catalanes. En concreto, ya se encuentra en una fase muy avanzada la electrificación de la vía que conectará por Cercanías la T1 de El Prat, una conexión que pondrá el aeropuerto a solo 20 minutos de recorrido de la estación de Sants, con la previsión de transportar entre 7 y 9 millones de viajeros al año.

Por su parte, ya se encuentra en fase de estudio informativo la conexión del aeropuerto de Reus por tren, al mismo tiempo que el Ministerio de Transportes ha trasladado su compromiso con hacer lo mismo con el aeropuerto de Girona.