Urkullu solo ve peligro en derogar ahora la reforma laboral... y hacerlo con Bildu

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha considerado este domingo que el pacto del Gobierno con EH Bildu para aprobar la prórroga de la desescalada "no fue leal" y ha avisado de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se arriesga a una quiebra de confianza". En una entrevista publicada en El Correo y Diario Vasco, Urkullu ha opinado que es "absolutamente peligroso" hablar de derogar "de manera integral la reforma laboral incluso estando vigente el estado de alarma" y ha lamentado que el Gobierno ofrezca "una sensación de desconcierto absoluto" y se arriesgue "a quebrar la confianza en la interlocución a nivel político, en los mercados internacionales y la Unión Europea".

A su entender, ese pacto de EH Bildu con el Gobierno llega después de que la coalición abertzale se reivindicara tras las elecciones generales como una formación de Estado y ha advertido de que igual ese posicionamiento se enmarca "dentro de una operación de más largo alcance", recoge Efe.

"EH Bildu tiene claro desde tiempo inmemorial que su apuesta debe ser con unas determinadas fuerzas políticas no en el ámbito de un Estado independiente vasco, sino en un ámbito más general. EH Bildu no quiere al PNV para nada. Para nada", remarca, para añadir que "sorprende" cómo la coalición soberanista defendía que no querían elecciones en Euskadi porque "el enfrentamiento" entre partidos iba a acarrear "consecuencias para el Gobierno español".

Respecto a cómo afecta el acuerdo alcanzado por EH Bildu a la regla de gasto, Urkullu dice que lo que haya negociado la coalición soberanista le parece "muy bien, pero eso tiene que concretarse en la Comisión Mixta del Concierto" que sigue sin tener fecha. "Es lo que vengo reivindicando en las reuniones dominicales con el presidente. Porque queremos saber cuál va a ser el margen de endeudamiento para hacer frente a la caída de la recaudación o qué es lo que nos corresponde del fondo no reembolsable de 16.000 millones", afirma.

Por otro lado, ha afirmado que el Gobierno español ha atendido algunas de sus propuestas para definir la desescalada, "pero aún no existe una codecisión" y ha pedido disculpas a los ciudadanos "por el desconcierto que genera". Ha indicado que la decisión de que Euskadi pasara a la fase 1 fue "por méritos propios" y no por el apoyo del PNV a Pedro Sánchez. "Estamos hablando de condiciones sanitarias. Nadie puede ser tan malpensado de creer que eso está al albur de negociaciones políticas", ha dicho.

Sobre las próximas elecciones vascas del 12 de julio, Urkullu ha avisado de que “vienen años duros”, por lo que cree que “sería aconsejable que el nuevo Gobierno Vasco tuviera mayoría absoluta”, al tiempo que ha abogado por reeditar el pacto entre el PNV y PSE-EE.

El lehendakari ha afirmado que "no es comprensible" que la Comisión Europea vaya a abrir una investigación sobre el desprendimiento del vertedero de Zaldibar, que sepultó a dos de sus trabajadores que continúan desaparecidos, sin haber consultado al Gobierno Vasco y así lo ha transmitido en una carta a Bruselas en la que, además, la administración vasca, ofrece "total colaboración".