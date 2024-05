¿Usas tus electrodomésticos pensando en el ahorro? Hacerlo es muy sencillo

En nuestro hogar disponemos de una serie de electrodomésticos que son imprescindibles, como es el caso del frigorífico, la vitrocerámica o la lavadora, entre otros, los cuales son responsables de más de la mitad del consumo energético que se produce en el hogar, disparando en muchos casos la factura de la electricidad.

Sin embargo, aunque seamos conscientes de ello, en algunos casos es imposible dejar de utilizarlos, como sucede, por ejemplo, con el frigorífico, que es necesario para conservar los alimentos en buen estado, o la vitrocerámica o fogones de cocina para preparar la comida, a los cuales podemos nombrar otros como el horno, la lavadora o la plancha, también muy necesarios en nuestro día a día.

Afortunadamente, existen formas de poder reducir la factura de la luz, y esto implica usar los electrodomésticos pensando en el ahorro, lo que es más sencillo de lo que puedas llegar a pensar.

Consejos para ahorrar al utilizar tus electrodomésticos

Si quieres utilizar tus electrodomésticos enfocándote al ahorro, existen una serie de consejos muy sencillos que puedes aplicar en tu día, comenzando por utilizar menos aquellos aparatos que consumen más energía. Esto implica no llenar el frigorífico hasta reventar, aprovechar varias bandejas en el horno para cocinar varias cosas al mismo tiempo, no poner lavadoras a media carga, evitar planchar prendas que no lo necesitan o no dejar encendida la televisión de fondo, además de desenchufarla al apagarla.

Por otro lado, es necesario adaptarse a los tramos horarios más económicos de electricidad, de forma que busques los momentos del día más adecuados para ahorrar al evitar hacer tus tareas domésticas fuera de las horas punta. Si consigues adaptar este sistema a tu rutina, conseguirás reducir tu factura mensual de la luz.

A estas recomendaciones hay que sumar la de utilizar la función ECO en los electrodomésticos que cuenten con ella, ya que está pensada para lograr que el aparato funcione consumiendo una menor cantidad de energía. Es habitual que esté presente en lavadoras y lavavajillas.

También es importante apagar los electrodomésticos cuando no se están utilizando y evitar dejarlos en stand-by. Aunque en algunos casos como el frigorífico no es posible, en otros muchos aparatos del hogar, como las televisiones o el microondas, podrás desenchufarlos de la corriente eléctrica cuando no estás utilizándolos, de manera que evites que estén consumiendo energía residual en su modo de “reposo”. De hecho, algunos estudios apuntan a que son responsables de hasta un 10% del consumo de energía al año.

De igual modo, puedes comenzar a ahorrar desde el primer momento en el que adquieres un electrodoméstico, y para ello, cuando tengas que adquirir uno nuevo o renovar un aparato ya existente en tu hogar, presta atención a su eficiencia energética, gracias a la cual puedes llegar a ahorrar más de un 40% a largo plazo. La escala va de la A a la G, siendo la A la mejor calificación y G la peor.