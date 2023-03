Gana 79 millones en el Euromillones y se lo oculta a la familia: "Es un secreto"

Los sorteos de Lotería como el Euromillones suelen generar mucho más recelos de lo que parece. Y es que muchos familiares, después de conocer que han ganado la lotería, demandan recibir una parte del premio.

Esto fue precisamente lo que le ocurrió a una mujer que publicó de manera anónima en un foro los principales errores que cometió después de ganar 16 millones de euros en una lotería. "Ganarlo ha afectado a muchas de estas relaciones, he perdido el contacto con algunos. Desearía que muchos familiares no fueran tan codiciosos, muchos pensaron que les debía algo por haber ganado la lotería", afirmó la afortunada en dicho foro.

Sin embargo, esta otra ganadora del Euromillones ha decidido no decírselo a sus familiares y conocidos cercanos aún, puesto que aún tiene pendiente cobrar la mayor parte del premio. "No le he dicho esto a nadie y lo mantuve en secreto para mi familia, pero gané el sorteo de Euromillones", señala en el vídeo.

Tuvo un problema para cobrar el premio del Euromillones en el banco

Elle Bell ha confirmado a través de su cuenta de TikTok que es una de las ganadoras de una fortuna millonaria de 70 millones de euros en el Euromillones. Al cambio, esta cuantía es de más de 79 millones de euros. Para su sorpresa, la afortunada tuvo un inconveniente a la hora de cobrar el premio, y es que el dinero no podía transferirse a su cuenta bancaria normal, sino que debe abrir una cuenta en otra entidad concreta. Para tratar de solucionar la situación ha contratado a un asesor financiero que pueda ayudarle con todo este proceso.

Igualmente, su primer plan para gastar el dinero es dejar de vivir de alquiler, puesto que quiere ser propietaria de una casa. "Gané el Euromillones hace un mes y he estado tratando de resolverlo, tener un plan. La vida es diferente ahora, ya no es alquilar, estoy buscando una hipoteca", ha apuntado en este mismo vídeo. Según señala, pensó que se lo diría a toda su familia desde el primer momento pero se ha quedado en casa y ha evitado gastar demasiado.

También ha señalado que quiere que su hijo vaya a un colegio privado, pero como le gustaría que esos 79 millones de euros duren a lo largo de varias generaciones, no quiere hacer grandes desembolsos. "Creo que comparé un Audi Q7 de segunda mano", recuerda.