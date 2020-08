El vagabundo que dormía bajo un puente y se hizo millonario con 22 años

Harry Sanders espera que su historia sirva para inspirar a los emprendedores a los que les esté costando alcanzar sus sueños. Este joven australiano pasó un año viviendo como vagabundo, durmiendo en ocasiones bajo un puente, tras perder todo el dinero que invirtió en su primera empresa con solo 16 años.

Sanders vivió como sintecho a la edad de 17 años, según informó '7News'. Pasó sus primeras noches viviendo bajo un puente antes de ir de un lado a otro entre albergues para personas sin hogar y sofás de amigos y familiares.

"La primera noche de vagabundo fue la peor. No tenía ni dea de adónde ir o qué hacer", explica. Al principio se metió en muchos problemas al no saber que "hay territorios entre los mendigos". Sin embargo, dijo que siempre se las arregló para encontrar comida visitando a menudo comedores de beneficencia.

"Normalmente preguntaba en supermercados y restaurantes si tenían sobras que no iban a vender, y en la mayoría de los casos me las daban", añade.

La vida en la calle fue muy dura, pero sin ella Harry cree que no sería la misma persona hoy en día. "Aunque hubo muchos momentos negativos, creo que la experiencia de estar sin hogar me enseñó mucha resiliencia y me hizo madurar mucho. Pasar por una dificulta tan grande también me dio más confianza para lidiar con situaciones estresantes", cuenta.

Nunca rendirse le llevó a salir de su situación

Harry se interesó por el SEO cuando era adolescente y utilizó sus habilidades y conocimientos para fundar Studiohawk con 16 años. Sin embargo, sus sueños se esfumaron al quedarse sin dinero.

Eso le llevó ala mendicidad, pero su determinación de triunfar en ese ámbito no se perdió. Por ello, cuando vivía en la calle decidió llamar a sus antiguos compañeros y clientes desde teléfonos de los albergues para sintecho, con el fin de empezar a hacer negocios.

Tras varios rechazos, Harry consiguió encandilar a varios clientes que alabaron sus tácticas SEO. Con el boca a boca de su lado, Harry consiguió más tarbajo y una sueldo que le permitió mudarse a un piso compartido tras un año en las calles.

El salto hacia el éxito millonario

Durante los siguientes tres años, la vida de este emprendedor dio un vuelco por completo al relanzar Studiohawk en 2017. La exitosa empresa está valorada en la actualidad un millón de dólares y se ha expandido internacionalmente, con una oficina de n Londres.

Ahora Harry ayuda también a otros emprendedores a alcanzar sus sueños, sin importar cómo de difíciles sean las circunstancias que tengan que enfrentar. Estas son sus cinco claves para lograrlo:

1. Vístete para ser tú mismo. No tienes que llevar un traje para ser exitoso

2. Dormir no es de débiles. Duerme al menos ocho horas por la noche

3. Lee libros y revistas que te inspiren y estén relacionados con tu campo de trabajo. Aprenderás nuevas perspectivas

4. Invierte en ti mismo. Controla tu gasto, encuentra dónde puedes ahorrar y utiliza ese dinero en ayudarte a ti mismo a tu negocio a crecer

5. Encuentra tu meta en la vida. Si tu objetivo es el dinero, no serás exitoso