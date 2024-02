Vivienda busca formulas para evitar a los fondos buitre en las promociones públicas

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha asegurado que el Gobierno está estudiando todas las herramientas con las que cuenta para que las promociones y recursos públicos no se "regalen a los fondos buitres" y acaben beneficiando a "unos pocos". La titular de vivienda defiende que la administración no ha olvidado sus compromisos y que se centran ahora en "explorar toda las responsabilidad, toda la competencia que tenemos del Estado, para que no vuelva a suceder".

Rodríguez ha comparecido este lunes en la Cámara Alta y ha sido cuestionada por Paloma Martín Martín, senadora del PP, sobre la valoración del Gobierno al incremento de precios en los alquileres. En respuesta, la titular de vivienda ha asegurado que la administración no ha olvidado sus compromisos y que se centran ahora en "explorar toda las responsabilidad, toda la competencia que tenemos del Estado, para que no vuelva a suceder".

Según la ministra, el esfuerzo presupuestario dedicado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha permitido conciliar la construcción o rehabilitación de 22.242 inmuebles energéticamente eficientes con distintos ayuntamientos y comunidades autónomas, "superando" las 20.000 anunciadas por el Gobierno en la inversión 6 del componente 2 del plan. La titular ha felicitado a los gobiernos autonómicos por su colaboración y ha recordado que el presupuesto en política de vivienda alcanza los 3.500 millones de euros, ocho veces más que los 475 millones de Mariano Rajoy.

2.000 viviendas más

El superávit ya fue anunciado hace unas semanas por Rodríguez durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados, cuando tuvo que presentar las líneas de actuación del departamento durante esta legislatura. "Hoy puedo decirles que tenemos un plan de recuperación con comunidades autónomas y ayuntamientos para la construcción de 22.242 viviendas, 2.000 más de las anunciadas" explica Rodríguez. "Así que sí, existen problemas, pero aquí estamos para arreglarlos y solucionarlos", sentenció la ministra.